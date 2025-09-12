Para Pullaro, dos ideas expresan la Reforma del 25: consenso como método y equilibrio como resultado

Lo afirmó el gobernador en el acto de cierre de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe. “Es un sendero proyectado al futuro y le marca el camino también a una Argentina necesitada de diálogo y acuerdos de largo plazo”, sostuvo.

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este viernes en el acto de cierre de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, realizado en la explanada de la Legislatura. Durante la ceremonia, las principales autoridades de los poderes del Estado, y los santafesinos presentes -que colmaron la plaza- juraron fidelidad, respeto y cumplimiento a la nueva Carta Magna provincial.



En su discurso, Pullaro afirmó que “hay dos ideas que expresan la Reforma del 25: consenso como método y equilibrio como resultado. Un dato sintetiza lo que fuimos capaces de hacer: el 93% de los artículos fueron aprobados por más de dos tercios de los votos afirmativos. Por eso quiero agradecer a los convencionales de todos los partidos por el trabajo realizado, junto al personal y asesores. En estos dos meses aprendimos y demostramos que entendernos en la diferencia, convivir en la diversidad y respetarnos en el debate vehemente, pero no agraviante, es la mejor manera de hacer cambios profundos y estables”.

El gobernador señaló que “esta Constitución del 25 viene a complementar y actualizar la de 1962, conserva su espíritu democrático y republicano en la organización del poder y su perspectiva social en el reconocimiento de derechos. Al mismo tiempo, instituye nuevas herramientas para dar respuestas a una realidad muy distinta a la de hace 63 años y estar mejor parados como Estado ante un futuro cada vez más incierto y cambiante”.

Pullaro remarcó además que “en este texto hay menos poder para la política y más poder para la ciudadanía: se terminan los cargos electos y los fueros injustificados, se incorpora la Ficha Limpia y se abren mecanismos de participación para que la democracia no quede en suspenso entre elecciones, sino que el pueblo pueda incidir en las decisiones públicas. Se trata del diseño de un nuevo esquema de poder a partir del equilibrio”.

“Tenemos desde hoy una nueva Constitución, con nuevos derechos, deberes y responsabilidades que son, sobre todo, las nuestras, las de los gobernantes y las de todos los poderes del Estado, sin que nadie se desentienda. Es un sendero proyectado al futuro y le marca el camino también a una Argentina necesitada de diálogo y de acuerdos de largo plazo. Sepamos transitarlos con lealtad, honestidad, responsabilidad y el talante que hizo de Santa Fe la provincia invencible de la Nación Argentina”, concluyó.

Momento histórico

Por su parte, el presidente provisional del Senado y de la Convención Reformadora, Felipe Michlig, agradeció al gobernador Pullaro y al exgobernador Omar Perotti “porque como hombres de Estado, que pensaron que otra provincia es posible, lograron acuerdos para avanzar en la ley que declaraba la necesidad de la Reforma de la Constitución después de 63 años y 149 días”. Añadió que “con ese horizonte multipartidario trabajamos y logramos la Reforma más importante y más extensa de toda la historia santafesina. Si hay algo que recordar de esta Reforma es que la hicimos unidos, bajo los colores blanco, rojo y celeste de la bandera de la Provincia Invencible de Santa Fe”.

Jura a la nueva Carta Magna

Tras el acto de jura de la Constitución por parte de los convencionales, que se realizó en el recinto de la Cámara de Diputados, Michlig fue el encargado de tomar juramento al gobernador Pullaro y, posteriormente, a la vicegobernadora Gisela Scaglia, a senadores, a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, y a legisladores de la Cámara. También lo hizo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco, y miembros del tribunal; con la defensora general del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Estrella Moreno Robinson; la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich; el presidente del Tribunal de Cuentas, Oscar Biagioni; y el defensor del Pueblo, Arístides Lasarte.

Posteriormente, los 69 convencionales firmaron el ejemplar cero de la nueva Constitución.

El acto concluyó con el juramento colectivo tomado por Pullaro a todas las personas presentes.

Placa honorífica

Durante el acto, el gobernador, el presidente de la Convención y los integrantes del bloque Frente de la Esperanza -Verónica Colombo, Caren Früh y Ariel Sclafani- entregaron una placa honorífica a los familiares de la convencional electa Alejandra “Locomotora” Oliveras, recibida por sus hijos Alejandro y Alexis.