Para la provincia es inminente la apertura de ventas en comercios de manera digital

El gobernador Omar Perotti dijo que el planteo lo hicieron intendentes, empresarios y gremios. Sería autorizada antes del fin de semana e incluye los envíos a domicilios para motorizar la economía sin afectar el aislamiento.

La habilitación de los comercios para vender mercadería a través de plataformas digitales, incluso productos que no son considerados esenciales, “no pasará del fin de semana”. Así lo adelantó ayer el gobernador Omar Perotti, luego de enviar a la Jefatura de Gabinete de la Nación las propuestas de protocolo provincial que permitan de ese modo reactivar ciertos sectores de la economía, fundamentalmente el comercio. “Esto no significa que el lunes voy a ir al negocio y levantar la persiana como siempre”, advirtió el mandatario, y recalcó que se trata de un planteo que se recogió de jefes comunales, intendentes, entidades empresarias, comerciales y gremiales santafesinas, que vienen planteando su alarma frente al freno del comercio. Si bien ayer equipos del Ministerio de la Producción, con Daniel Costamagna a la cabeza, evaluaron otros sectores y alternativas, aún no se tomaron definiciones concretas.

La decisión de avanzar en ese sentido se tomó en el marco de esta cuarentena “administrada”, como la denominó el propio presidente Alberto Fernández, y el anuncio de que a partir del lunes volverán las actividades a zonas del país sin circulación viral. La provincia y la ciudad buscan con cautela el modo de “reactivar algo de la economía sin mover gente”, como viene planteando el gobernador, que apuntó a mantener estrictos y controlados protocolos sanitarios.

“Recogimos los planteos de diferentes ciudades y zonas de la provincia que no sólo informaron sobre el freno del comercio, sino acerca de la desigualdad que se viene generando”, indicó Perotti, y como ya había hecho días atrás le puso nombre a esa brecha, y se refirió a la plataforma comercial Mercado Libre, que continuó comercializando en el marco de la pandemia todo tipo de productos, incluso los no esenciales.

“Eso lleva a que comercios pidan la posibilidad de hacerlo de la misma manera, a través de internet, plataformas digitales y con envíos a domicilios, y eso fue lo que se planteó en la reunión de gobernadores”, señaló el mandatario, quien ya elevó los protocolos a la Nación, que ahora debe dar el visto bueno.

El gobernador dejó en claro que para nada significa que el lunes estos comercios irán a levantar sus persianas y trabajar, y abundó: “Como se hará en cada actividad, habrá que adecuar los funcionamientos, tomar los recaudos de salud del personal y de cada persona en el lugar, con un espacio para lavarse las manos, además del distanciamiento necesario entre los puestos de trabajo. Bajo esas condiciones y con la fiscalización de la provincia y los municipios es que esas actividades podrán desarrollarse”.

Concepto claro

Estas posibilidades que se abrirán en los próximos días para nada significan aflojar el aislamiento obligatorio que sigue vigente, manifestó el mandatario y en ese punto consideró que “tiene que haber un concepto claro en la provincia. Esto no significa flexibilizar los cuidados de la salud. Tenemos que ser muy firmes para mantener la rigidez en las medidas sanitarias, y tener la capacidad o ser creativos entre todos para ver cómo generamos actividad económica sin movimiento de personas”.

Más allá de la situación del comercio, durante la tarde de ayer hubo reuniones de los equipos técnicos del Ministerio de la Producción donde se barajaron estas variables y se analizó cada uno de los sectores productivos de la provincia. Sin embargo, podría haber novedades en los próximos días, pero aún no se tomaron definiciones concretas.

El objetivo en esos intercambios es buscar el modo de reactivar la economía, fundamentalmente el de pequeñas y medianas empresas paralizadas absolutamente desde el 20 de marzo pasado, y a la hora dar con alternativas viables, Perotti volvió a apelar a la creatividad.

“Tenemos que tener la creatividad de ver entre todos cómo generamos actividad económica sin movimiento de personas”, señaló el mandatario antes de convocar a buscar modos de movilizar a sectores casi totalmente frenados, y puso como ejemplo los transportes escolares y el servicio de taxis.

“Si tenemos taxis parados o con pocos viajes y no podemos utilizar los transportes escolares, busquemos una alternativa, con una tarifa que permita que el puerta a puerta pueda desarrollarse, para que se genere una actividad”, indicó. Si bien se manifestó “optimista”, planteó la necesidad de “tener en la cabeza la idea de generar actividad, pero sin dañar los cuidados de salud”.