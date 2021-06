Orciani pidió conocer los criterios para determinar la vuelta a la presencialidad en la provincia

La diputada provincial Georgina Orciani pidió que el gobierno provincial informe los criterios sanitarios que utilizó para determinar la presencialidad o no en las escuelas. La legisladora radical solicitó conocer cómo se consideró la tasa poblacional de cada localidad, los contagios en las instituciones educativas y los efectos de la virtualidad.

“Celebramos la vuelta parcial a la presencialidad escolar, pero no estamos de acuerdo con las discriminaciones arbitrarias para volver a la modalidad presencial -con restricciones de burbujas como ya conocemos-, dejando a muchas localidades sin explicaciones y sin opciones”, expresó Orciani.

Según la diputada hay muchas localidades donde la virtualidad “es una fantasía” y los niveles de perjuicio en la educación de las niñas, niños y adolescentes crecen cada día más al no poder asistir a las escuelas. “Sabemos que el crecimiento de la curva de contagios no tiene vínculo directo con las escuelas. Vemos cómo se elige cortar por lo más fino, sin pensar en las consecuencias y si sirven para lograr los resultados buscados”, destacó.

“El eje no está puesto donde tiene que estar –aclaró Orciani-, la pandemia no es una excusa para hacer cualquier cosa; el interés superior del niño no es solo una frase hecha. Por eso pedí que expliquen los criterios utilizados para elegir qué escuelas si y qué escuelas no, dadas las contradicciones que se generaron con otras habilitaciones de actividades”.

Esta situación se da en un contexto donde además el gobierno nacional decidió suspender las pruebas Aprender, por lo que no se sabrán los contenidos que quedaron pendientes en el aprendizaje. “No hay políticas educativas sin evaluación ni planificación. Mínimamente el gobierno provincial debería garantizar la presencialidad para que los alumnos no pierdan más días de clases”, finalizó la legisladora del bloque UCR que lidera Maxi Pullaro.