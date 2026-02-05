Oficializan un refuerzo salarial y mejoras laborales para el personal policial operativo

El Gobierno provincial anunció un paquete de medidas que apunta a la salud mental, el transporte, el alojamiento y una mejora concreta en los ingresos del personal policial operativo. El eje está puesto en reconocer el trabajo diario y fortalecer el vínculo entre el Estado y la fuerza.

El Gobierno de Santa Fe presentó un plan integral de acompañamiento y reconocimiento para las fuerzas de seguridad, con foco en mejorar las condiciones laborales y de vida del personal policial que cumple funciones operativas en la vía pública. La iniciativa se enmarca en el Plan de Seguridad provincial y busca dar respuesta a demandas históricas de la fuerza, en un contexto de resultados operativos que el Ejecutivo calificó como “históricos”.

La decisión fue adoptada tras una serie de reuniones encabezadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, junto a los ministros Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad), Pablo Olivares (Economía) y Fabián Bastia (Gobierno e Innovación Pública), además de otros integrantes del gabinete.

Desde el Ejecutivo explicaron que el punto de partida es una definición política clara: la policía santafesina viene mostrando resultados sostenidos y necesita ser escuchada y cuidada. A partir de ese diagnóstico, se estructuró un paquete de políticas activas en cuatro ejes centrales: salud mental, transporte, alojamiento y reconocimiento económico.

Salud mental sin costo

En el plano sanitario, la Provincia pondrá en marcha un programa de cobertura integral de salud mental, sin costo ni coseguro, destinado a los efectivos que adhieran. El esquema incluye atención profesional, provisión de medicación y acompañamiento al grupo familiar, bajo la premisa de que la tarea policial impacta también en el entorno cercano.

Transporte y alojamiento

Otro de los puntos destacados es la ampliación del transporte gratuito para el personal policial, con más destinos y frecuencias, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y gastos personales, especialmente en los grandes centros urbanos.

Además, el Gobierno garantizará alojamiento gratuito en Rosario y Santa Fe para efectivos que residan en otras localidades, en condiciones similares a las que hoy reciben las fuerzas federales que operan en la provincia.

Mejora económica para el personal de calle

El anuncio incluye una actualización significativa de los ingresos del personal operativo, sin eliminación de adicionales vigentes:

Un plus mensual de $500.000 para suboficiales y oficiales que realicen tareas de calle en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé.

para suboficiales y oficiales que realicen tareas de calle en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé. Un plus extra de $250.000 para quienes se desempeñen como conductores de patrulleros en cualquier punto de la provincia.

para quienes se desempeñen como conductores de patrulleros en cualquier punto de la provincia. Un plus de $250.000 para efectivos de calle en el resto de las localidades de los departamentos La Capital y Rosario, y en Caseros, Castellanos, Constitución, General López y San Lorenzo.

para efectivos de calle en el resto de las localidades de los departamentos La Capital y Rosario, y en Caseros, Castellanos, Constitución, General López y San Lorenzo. La Tarjeta Alimentaria Policial se duplica y pasa de $80.000 a $160.000 mensuales.

se duplica y pasa de $80.000 a $160.000 mensuales. La hora OSPE se incrementa de $5.500 a $8.000, y el adicional por partidos de alto riesgo sube de $11.000 a $21.000.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad aclararon que ningún adicional se pierde, sino que los nuevos montos se suman a los ya existentes. A modo de referencia, detallaron que un efectivo de menor jerarquía y sin antigüedad podrá percibir ingresos que van desde $1.650.000 en los casos más bajos hasta $2.700.000 para determinados roles operativos.

Las autoridades remarcaron que estas medidas se integran a una política de seguridad más amplia del Gobierno de Santa Fe, que incluye inversión en equipamiento, tecnología y formación profesional, con el objetivo de contar con una fuerza mejor preparada, mejor cuidada y con ingresos acordes a la responsabilidad que asume a diario en la calle.