Mónica Fein, Eugenio Fernández y Clara García se lanzaron oficialmente: Vamos a ser gobierno en Santa Fe

Los precandidatos de la lista Adelante dentro del espacio Unidos para cambiar Santa Fe encabezaron un multitudinario acto en Santa Fe. «El socialismo no resigna sus ideales, ni va detrás de las ambiciones presidenciales de tal o cual candidato porteño”, dejaron en claro.

Ante más de 700 personas que colmaron el Centro Cultural ATE-Casa España, de la ciudad capital, la lista Adelante del frente Unidos para cambiar Santa Fe presentó de manera oficial a la fórmula para competir por la gobernación, compuesta por Mónica Fein y Eugenio Fernández; y a la precandidata para encabezar la lista de diputados y diputadas provinciales, Clara García.

De cara a las próximas elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias del 16 de julio, Fein no dudó en calificar al gobierno de Perotti como “retroceso” y habló del “rotundo fracaso de un proyecto político que llegó al poder sin ideas, sin planificación, sin equipo, causando un enorme daño a la calidad de vida de todos los santafesinos”. Como consecuencia de ello, afirmó que “la provincia de Santa Fe atraviesa una crisis que se expresa en los niveles de pobreza, de violencia, de inseguridad que padece”. Además, apuntó a “la pésima gestión económica del gobierno nacional, que multiplica la angustia y la incertidumbre de un pueblo agobiado, sin esperanzas y lleno de enojo ante gobernantes tan irresponsables”.

“Cuando nos sumamos a Unidos para cambiar Santa Fe –recordó- sabíamos que aportábamos la experiencia de años de gestión provincial y municipal, la honestidad, la transparencia, el coraje y la capacidad de trabajo, la convicción de que es necesario recuperar un rumbo”.

Pero Fein aclaró que el socialismo no va “detrás de ningún rejunte, ni va a las elecciones para defender las ambiciones presidenciales de tal o cual candidato porteño. A Santa Fe la va a salvar Santa Fe, no queremos un delegado o delegada del gobierno nacional, ni del kirchnerismo ni del macrismo”. Inclusive, hubo nombres propios: “Hasta acá (Maximiliano) Pullaro y (Carolina) Losada están discutiendo la interna de Juntos por el Cambio, al igual que durante cuatro años padecimos la interna del peronismo”.

Por eso, desafió públicamente a ambos a participar de “un debate público de cara a la gente para que los santafesinos puedan evaluar ideas, experiencias, propuestas. No podemos hacer campañas sólo con videos editados por redes sociales ante la situación que atravesamos”.

De paso, la conminó a Losada a “que tome la decisión de venirse a vivir a Santa Fe. Es senadora por esta provincia; no puede seguir haciendo turismo político”. Además le advirtió: “Para gobernar hay que prepararse”.

A Pullaro, en tanto, le pidió “no faltar a la verdad diciendo que es la continuidad de Miguel Lifschitz. “Fue su colaborador pero su equipo y su legado están aquí”, dijo en referencia a los presentes y pasó a enumerar una larga lista de obras, programas y realizaciones de la gestión del ex gobernador.

“Nosotros –enfatizó la ex intendenta de Rosario- impulsamos un proyecto de provincia con desarrollo y bienestar, vamos a defender los intereses y los derechos de todos los santafesinos, lo vamos a hacer con los valores y convicciones que siempre demostramos. Tenemos la fuerza para cambiar el rumbo y lo vamos hacer para darle un futuro mejor a Santa Fe”.

A su turno, Fernández destacó el valor de “trabajar con un equipo formado por personas solidarias y honestas que piensan en la gente y en cómo dar las respuestas que necesitan. Este es el equipo de Miguel Lifschitz y no es un eslogan -afirmó-; cuando recorremos la provincia, cuando visitamos cada pueblo y ciudad, está el recuerdo de ese gran gobernador que llegó a cada localidad con una propuesta, ese tipo incansable, ese gestor imprescindible, como hay pocos en la política. Pero por sobre todas esas características, ese político con la enorme virtud del diálogo”, destacó.

“Hoy en cambio -diferenció- esa misma gente se siente abandonada por un gobierno ausente, que no dialoga, con funcionarios que están lejos de la gente y de sus problemas. Por eso vamos a volver al gobierno, tenemos el equipo y toda la capacidad para cambiar Santa Fe”.

En la oportunidad estuvieron presentes el diputado nacional Enrique Estévez; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Pablo Farías; los diputados provinciales Lionella Cattalini, Joaquín Blanco, Lorena Ulieldín, Gisel Mahmud, Pablo Pinotti; el concejal de Santa Fe Paco Garibaldi, y de otras ciudades.

También los intendentes de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; y de Recreo, Omar Colombo; los exministros de Economía Gonzalo Saglione, de Salud Andrea Uboldi, de Producción, Alicia Ciciliani.

García, en tanto, dejó en claro a quién se enfrenta: “Mi adversario es Omar Perotti y le voy a ganar. Y desde la Cámara de Diputadas y Diputados vamos a asegurar la gobernabilidad de la provincia. Nadie se va a atrincherar porque vamos a dar de baja los fueros y a completar algunos sueños como la reforma constitucional que le negaron a Miguel para consagrar nuevos derechos. Vamos a tener la audacia y a conseguir los votos para leyes como la de educación, la de transparencia y tantas otras. Vamos a hacer temblar a tanto viejo que está cómodo en su banca”, se comprometió.

La actual diputada provincial denunció que “Perotti mintió con el eslogan de la paz y orden, no preparándose para gobernar, con equipos desarticulados y sin objetivos ni decisión. Además, trajo lo peor de la política: la destrucción del diálogo institucional, no solo dentro de su propio espacio político sino con la oposición, con la discriminación a los intendentes y presidentes comunales que no eran de su signo político”.

“En estos tiempos complejos hubo candidatos y candidatas de otras fuerzas políticas que nos hicieron ofertas para integrarnos a otras listas porque –razonó García- el socialismo tiene equipos, experiencia, territorialidad y capacidad de trabajo. Nunca dudé en llevar los valores socialistas a lo más alto porque tenemos todas las ganas y las fuerzas para hacerlo y volver a gobernar esta provincia”, afirmó.