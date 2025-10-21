Maximiliano Pullaro: Votar Gisela Scaglia es votarme a mí

El gobernador de la provincia de Santa Fe resaltó que Provincias Unidas “no es la tercera opción: somos la alternativa para que no vuelva el kirchnerismo; somos la alternativa del interior y de una forma distinta de gobernar”.

En el marco de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo en declaraciones periodísticas que “llevamos a Gisela Scaglia, nuestra vicegobernadora, como candidata de Provincias Unidas para que todos sientan que votándola a ella me están votando a mí. Por eso pido que acompañen a Gisela Scaglia y a Pablo Farías, y a toda la lista, porque son las personas que me representan y que nos van a defender. Necesitamos que discutan por los santafesinos”.

En ese sentido, el mandatario agregó: “Hoy no hay ningún diputado o diputada que discuta para defender a Santa Fe. Están pensando si defienden a Karina Milei o si logran el indulto a Cristina, como dijo Agustín Rossi hace tres días. Me avergüenza el Congreso que tenemos, donde están permanentemente agrediéndose. Quiero un Congreso que debata ideas y discuta cómo sacar la República Argentina adelante”.

Pullaro analizó además que, en la política nacional, “todo es funcional al debate bizarro de superficie. Nadie quiere discutir el rol del interior productivo, una discusión que tiene 200 años en la República Argentina, desde la época del brigadier Estanislao López. Y siempre nos gobiernan los porteños. Me pueden decir que Néstor Kirchner era de Santa Cruz, pero si analizamos por quiénes estaba integrado su gabinete, a qué intereses representaba y quiénes hicieron los grandes negocios durante su gobierno, la respuesta es que a los mismos de siempre: los que tienen sus casas matrices en Capital Federal y en el conurbano bonaerense, y que con una matriz de pobreza sostienen su electorado”.

Una alternativa política desde el interior

Frente a esta situación, Pullaro propuso “que una vez le toque al interior gobernar, porque somos los que sostenemos económicamente al país: le aportamos tres veces más de lo que vuelve. Por eso nos hemos aliado con Córdoba, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Corrientes para defender a este interior productivo que tanto trabaja, se esfuerza y produce. Queremos romper con esa matriz de poder que se sostiene a través de un sistema económico según el cual el interior trabaja y produce, y desde el conurbano bonaerense se administran esos recursos”.

El gobernador añadió que “después del gobierno de Alberto Fernández todos creíamos que el kirchnerismo estaba terminado. Si hoy tiene una posibilidad de sobrevida, es por los errores del actual Gobierno nacional. Entonces es natural que surja una alternativa distinta. Nosotros no somos la tercera opción: somos la alternativa para que no vuelva el kirchnerismo”.

Y profundizó: “Es muy difícil que el Gobierno nacional gane una elección más. Pero puede volver el kirchnerismo si miramos lo que pasó en las últimas elecciones provinciales en Buenos Aires. Esa alternativa es del interior y representa una forma distinta de gobernar: con gente que se levanta temprano, que termina tarde, que se esfuerza, que tiene ideas, que es pragmática, que se ocupa y resuelve los problemas, que tiene cercanía y que no está aislada. Si no, siempre son las mismas personas las que gobiernan la República Argentina”.

Finalmente, Pullaro concluyó: “Queremos defender el interior productivo, generar trabajo y crecimiento económico. Para eso tenemos un plan y sabemos cómo hacerlo: con equilibrio fiscal, pero con desarrollo e inversión en obras públicas. Por eso nuestra lista de candidatos está integrada por personas nobles, honestas y con mucha experiencia de trabajo”.