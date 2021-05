Maximiliano Pullaro: “Perotti no tiene plan para enfrentar la pandemia”

Tras el discurso del gobernador Omar Perotti en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura, el presidente de bloque de la UCR, Maximiliano Pullaro señaló, “El gobernador se mostró más dialoguista, y si bien no olvidamos los agravios y operaciones que sufrimos, creemos que la crisis que atravesamos necesita de todos detrás de un plan de acción. Me preocupa la ausencia de un plan para enfrentar la pandemia, es como que el gobierno no arranca, le falta definiciones para los sectores de la producción y el comercio. Tampoco habló de la deuda de Nación que dejamos de reclamar, le faltó autocrítica por el año de clases perdido, y los retrocesos en seguridad”

“Esperábamos más definiciones concretas para asistir a los sectores de la economía y el trabajo muy afectados por la pandemia. Justificó el plazo fijo, y resulta increíble que tengamos plata inmovilizada en plena crisis sanitaria”, y agregó, “Además de crisis sanitaria y económica tenemos una crisis de gestión. ¿Cuántas pymes cerraron durante la pandemia? Cientos. El sector sabe que la ayuda no llega, y la incertidumbre es un sentimiento generalizado. El 2020 fue un ejemplo de abandono a los sectores más golpeados por la pandemia. A ellos le debemos dar señales más claras, y no aparecen”

Finalmente, Pullaro indicó, “En materia de seguridad en 16 meses perdimos operatividad, pasamos de 65% de policías en calle a menos del 50%. Con ello todos los índices de inseguridad empeoraron, con homicidios con récords que superan a los últimos 5 años, y con las mafias actuando como dueños del territorio”.