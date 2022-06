Maximiliano Pullaro: «El gobierno de la provincia es una máquina de desperdiciar oportunidades»

🔊 LEER NOTA



El legislador de Juntos por el Cambio lo expresó en el encuentro de Agenda Abierta que se llevó adelante en Cayastá este martes por la tarde. “El potencial turístico que tiene Santa Fe está desaprovechado“, agregó.

Agenda Abierta se resume en una serie de encuentros organizados por Pullaro y su equipo para escuchar y dialogar con vecinos y organizaciones intermedias de cada región. “Estamos construyendo una agenda de gobierno para cambiar la realidad de Santa Fe”, consideró el diputado, y añadió “no son los mismos problemas en el sur, que en el centro o el norte de la provincia. Las preocupaciones de la gente no son las mismas; por eso queremos escuchar las sugerencias de cada santafesino sobre Educación, Seguridad, Trabajo, Economía para construir un plan de gobierno cercano a la gente y que le dé previsibilidad”.

“Llegamos hasta Cayastá para escuchar a los santafesinos de la zona. Creemos que Santa Fe tiene un potencial turístico enorme en algunas regiones que no son aprovechados como se debe. Hay que generar espacios donde los emprendedores turísticos puedan construir con el Estado propuestas efectivas para impulsar cada área”,

En anteriores oportunidades, Agenda Abierta, se desarrolló en Firmat, Carlos Pellegrini, Rafaela y Santa Fe. Al igual que anteriores ediciones, Pullaro estuvo acompañado por equipos técnicos en cada área conformados por ex ministros y secretarios del gobierno de Miguel Lifschitz. “Somos un equipo con experiencia en gestión, no solo en el gobierno provincial, también en gobiernos locales. Sabemos lo que es gestionar, sabemos lo que es estar al frente de ministerios complicados. Yo renuncié a mi banca en diputados para agarrar el Ministerio de Seguridad cuando nadie quería hacerlo. Estuve 4 años y los índices de Seguridad mejoraron. Llegó Omar Perotti con la falsa promesa de Paz y Orden y empeoró todo”, resaltó.

Cuando Pullaro habla de funcionarios que participaron del gobierno anterior se refiere por ejemplo a Julio Genesini que estuvo a cargo de la cartera de Trabajo, a Jorge Alvarez que fue ministro de Desarrollo, a Pablo Cococcioni, secretario del Servicio Penitenciario y de coordinación del Ministerio de Seguridad, a Pablo Olivares que formó parte del equipo del Ministerio de Economía, Virginia Coudannes, ex secretaria de control de la Municipalidad de Santa Fe y coordinadora de los encuentros. La lista sigue con intendentes, intendentas, presidentes y presidentas comunales a lo largo de todo el territorio santafesino, ex secretarios y secretarias de áreas exigentes como Educación, Producción, Energía, campo, etc.

El quinto encuentro de Agenda Abierta se realizó en el complejo de cabañas Cayastá. Abordó cada una de las problemáticas con eje en la región de los departamentos Garay y San Javier y participaron del encuentro la diputada nacional Victoria Tejeda, el diputado provincial Fabián Bastía, el presidente del Foro de intendentes Radicales, Horacio Ciancio entre otros.