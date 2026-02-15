Maximiliano Pullaro abrió las sesiones con eje en seguridad, jubilados y reforma del Estado

Bajo el nuevo esquema constitucional, el mandatario inauguró por primera vez el período ordinario el 15 de febrero. Defendió la baja de la violencia, anunció el fin del aporte solidario extraordinario para pasivos, una actualización más rápida de haberes y confirmó cambios en educación, niñez, obra pública y digitalización administrativa.

Por primera vez en la historia institucional santafesina, la Asamblea Legislativa inició el período ordinario de sesiones un 15 de febrero, fecha establecida tras la reforma de la Constitución provincial de 2025 que dejó atrás el tradicional 1° de mayo. El gobernador presentó el cambio como el inicio de una etapa distinta en la relación entre el Estado y la sociedad.

“Es un momento de grandes transformaciones. Podríamos habernos quedado en la comodidad del continuismo, pero habríamos defraudado a nuestro pueblo”, afirmó al comienzo de un discurso atravesado por la idea de orden, autoridad y continuidad del rumbo.

Seguridad y sistema penitenciario

El capítulo central estuvo dedicado a la política criminal. El mandatario recordó que al asumir encontró un escenario “extremadamente crítico” y aseguró que la gestión decidió intervenir sin dilaciones. Enumeró la incorporación de 2.000 efectivos, la compra de 2.500 móviles, la expansión de la videovigilancia —con 5.000 cámaras en Rosario y 2.000 en la capital— y la aplicación de inteligencia artificial mediante el sistema Lince.

También defendió la inversión de 119.000 millones de pesos en infraestructura carcelaria. “No hay seguridad en la calle si no hay control en las cárceles”, sostuvo.

Sobre el reciente conflicto salarial policial, afirmó que el reclamo fue entendido como legítimo, pero advirtió que hubo intentos de utilizarlo para “volver al pasado”. “Los santafesinos decidimos no dar un solo paso atrás”, remarcó.

En materia de resultados, comparó cifras: “A esta altura de 2023 contábamos 65 homicidios; en lo que va de este año, 15”. Además mencionó la demolición de 106 búnkeres de venta de droga.

Jubilados: fin del aporte y aumentos más rápidos

Uno de los anuncios más sensibles fue la decisión de no prorrogar el aporte solidario extraordinario creado por la emergencia previsional. A la vez, confirmó que las subas otorgadas a los trabajadores activos comenzarán a trasladarse a los pasivos al mes siguiente, dejando atrás el plazo de 60 días.

El gobernador defendió la reforma previsional al afirmar que permitió reducir a la mitad el déficit de la Caja, pero consideró necesario que los beneficios impacten ahora en quienes ya están retirados.

Educación: presentismo, alfabetización y celulares

En el plano educativo, reivindicó el programa Asistencia Perfecta con una comparación: de 8.898 docentes con hasta dos inasistencias en 2023 se pasó a 59.122 en 2025. “No hay aprendizaje posible sin docentes presentes”, enfatizó.

Respecto del Plan de Alfabetización Raíz, señaló que en un año creció 23% la cantidad de lectores fluidos. Anunció además:

nueva currícula de primaria —la primera en tres décadas— con mayor peso de Lengua, Idiomas y Matemática;

incorporación de contenidos digitales e inteligencia artificial;

regulación del uso de teléfonos móviles en las escuelas.

“El futuro de Santa Fe está en sus aulas”, resumió.

Infraestructura y producción

La obra pública fue presentada como dinamizadora de la economía. Indicó que en dos años se activaron más de 1.500 intervenciones y se ejecutaron más de $2 billones.

Entre los proyectos mencionados aparecieron el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe —con extensión prevista hasta Timbúes—, el puente Santa Fe–Santo Tomé y la recuperación de rutas. En salud destacó la finalización del hospital Jaime Ferré en Rafaela y la reactivación del Hospital Regional Sur en Rosario.

En apoyo al sector productivo, informó que durante 2025 se canalizaron 130.000 millones de pesos en créditos para 4.300 pymes, junto con reducciones impositivas asociadas a la generación de empleo.

Políticas sociales y salud

El mandatario afirmó que la provincia destinó 181.600 millones de pesos a seguridad alimentaria y reforzó la red de comedores. En materia sanitaria aseguró que el Estado provincial absorbió prestaciones abandonadas por la Nación y logró reducciones de hasta 83% en medicamentos críticos.

“Ningún santafesino se va a quedar sin su medicación”, enfatizó.

Niñez, justicia juvenil y digitalización

Confirmó la creación del Polo de la Niñez en Rosario, con guardias permanentes todo el año, y la adquisición del edificio de Casa Cuna para replicar el dispositivo en la capital provincial.

También anunció un Centro de Referencia de Responsabilidad Penal Adolescente en Rosario, en el marco de la nueva legislación procesal juvenil.

En cuanto a la modernización administrativa, fijó una meta: para el 30 de junio de 2026 la administración central y descentralizada deberá funcionar de manera 100% digital, apoyada en el programa Territorio 5.0 y la plataforma Timbó.

El mensaje final

En el tramo de cierre, el gobernador buscó condensar el sentido político de la exposición: “No vinimos a convivir con el delito. No vinimos a pactar. No vinimos a mirar para otro lado”.

Y completó con la frase que marcó el tono de la jornada: desde el orden recuperado, la autoridad democrática ejercida sin vacilaciones y un método sostenido en el tiempo, la provincia —dijo— no solo construye su propio destino, sino que envía una señal al conjunto del país.

Discurso completo del Gobernador