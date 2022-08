Maxi Pullaro: «El gobierno insiste en ver al campo como enemigo»

🔊 LEER NOTA



Así lo expresó el diputado de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, en un nuevo encuentro del ciclo Caja de Herramientas. Esta vez tratando la problemática de la industria agropecuaria.

“El kirchnerismo siempre vio al campo como una caja para cubrir el gasto, no tiene, ni tuvo ninguna visión productiva. Necesitamos un Estado que le brinde reglas claras de mediano y largo plazo a los productores. Que tenga la mirada en el crecimiento de la producción y de las empresas agropecuarias, sobre todo las pymes”, expresó Pullaro quien en esta oportunidad compartió el panel con el periodista Gastón Vaschetto y Julieta Lazzari, ingeniera agrónoma, docente universitaria y productora agropecuaria.

El diputado de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, viene trabajando sobre las problemáticas provinciales de distintas formas. A su actividad legislativa y las permanentes recorridas por la provincia, incorporó desde principios de año reuniones con su equipo de trabajo y vecinos en Agenda Abierta para construir un programa de gobierno para el 2023 que tenga previsibilidad y aborde los problemas de la gente con una mirada local. Caja de Herramientas es un ciclo que suma la mirada de diferentes expertos en temas que inciden de manera directa en el funcionamiento de la industria, el comercio y la vida de los santafesinos. En esta ocasión el sector abordado fue el campo.

“La situación es muy compleja porque estamos en un escenario bastante imprevisible y eso lleva a que el productor no pueda planificar en el largo plazo” expresó Julieta Lázzari “más allá de todo se siguen realizando las actividades agropecuarias en el día a día porque el productor está convencido. Es una actividad que hace porque tiene pasión, tradición y cultura”, añadió. Más adelante señaló que “creo que hay un sentimiento de disgusto frente a ese mote de que el productor es un especulador en realidad es su forma de hacer las cosas, es el bien que produce y me parece que tiene su total derecho a poder comercializar los granos cuando lo disponga porque es de lo que vive”, enfatizó.

Finalmente expresó que “los gobernantes no están preparados, muchos no vienen del sector agropecuario y no lo entienden. No entienden que existen diferentes realidades, diferentes tipos de productores; entonces a veces es muy difícil comprender la complejidad”,

Gastón Vaschetto, periodista de amplia trayectoria en el sector del campo, por su parte se mostró preocupado ante una realidad que “es recurrente. La falta de política, la falta de previsibilidad, desaprovechar los buenos precios internacionales. Falta una política a través del gobierno y vemos también que el gobierno trata de utilizar ese buen momento para hacer caja”, añadió que “Algunos productores tienen como sostenerse pero son los grandes, el 15 o 20%; pero a los pequeños o medianos se les complica la rentabilidad cuando tienen ese nivel de impuestos, cuando están faltando insumos o los insumos son muy caros”.

Para Pullaro, el gobierno nacional muestra un total desconocimiento de la producción ““El gobierno insiste en ver al campo como un enemigo” y buscó los argumentos para ponerlo en ese lugar. Si todos los productores liquidaran sus reservas en este momento, y luego ocurre una devaluación, estaríamos ante una catástrofe, se fundirían miles de productores, muchos no podrían volver a sembrar ni pagar sus alquileres”. El planteo del legislador es que en un país con alta inflación como el nuestro todos los sectores buscan protegerse y resguardarse. Algunos ahorran en dólares, los comerciantes tratan de stockearse en mercaderías, los industriales tratan de stockearse en materias primas, y los productores guardan su cereal en silo bolsa para ir cumpliendo sus obligaciones durante todo el año.

“Hay que reducir la carga fiscal, sacarle el pie de encima a los productores. Es inentendible que se quiera mostrar como enemigo al sector que más aporta a la economía argentina, y se busque cualquier excusa para mostrarlo como enemigo, necesitamos un gobierno amigo del campo”, enfatizó Pullaro.