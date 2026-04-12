Más de 149.000 santafesinos ya se vacunaron contra la gripe

La cantidad de dosis representa el 88% de las que fueron enviadas por Nación para el inicio de la campaña. La Provincia recibirá una nueva partida de 83.040, que será distribuida para recuperar el ritmo de la inmunización en una campaña con alta adherencia por parte de la población.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe informó que ya se aplicaron 149.351 dosis de vacuna antigripal desde el inicio de la campaña 2026, el pasado 10 de marzo, debido a que el Gobierno Nacional decidió adelantar este año el cronograma. En las últimas horas, comenzaron a llegar dosis de una nueva partida que, según lo comprometido por la cartera nacional, alcanzaría en total las 83.040 dosis para dar continuidad a los operativos. Durante la próxima semana, y a medida que lleguen al territorio provincial, serán distribuidas en hospitales con vacunatorio y centros de salud de los 19 departamentos. Las personas que deban vacunarse podrán consultar en el efector más cercano a su domicilio.

La estrategia de inmunización se desarrolla de manera progresiva y dinámica, de acuerdo a la disponibilidad de dosis. Hasta el momento, el Gobierno nacional remitió una primera partida de 170.000 vacunas, que ya fue distribuida en su totalidad, a las que se suma este nuevo envío de dosis, por lo que se espera recuperar el ritmo de la campaña ya que cuenta con una alta adhesión en toda la provincia.

En cuanto al detalle de las aplicaciones realizadas, la mayor cantidad se concentró en los mayores de 65 años con 61.155 dosis, seguidos por la población de 9 a 64 años con factores de riesgo, que sumó 35.350 inmunizados; y el personal de salud con 29.577. Asimismo, se registraron 8.418 dosis en niños de 6 meses a 2 años; 6.128 en embarazadas y puérperas; 5.651 en personal esencial; y 3.072 en niños de 2 a 8 años.

En la próxima semana será priorizado el operativo de vacunación en residencias de adultos mayores, que de acuerdo a la estrategia nacional es parte de los grupos de riesgo.

Población objetivo

La campaña antigripal es gratuita y obligatoria. La población objetivo estimada por Nación para la Provincia de Santa Fe es de 810.000 personas y está conformada por niños y niñas de 6 a 24 meses, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, puérperas dentro de los primeros diez días después del parto, personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas -como cardiopatías, diabetes u obesidad- y adultos mayores de 65 años.

Estos grupos tienen mayor riesgo de presentar complicaciones, requerir internación e incluso sufrir consecuencias graves por el virus de la gripe, que es altamente contagioso.

La vacuna puede aplicarse junto con cualquier otra del calendario nacional y no requiere orden médica para los grupos priorizados, quienes solo deben presentar una constancia de su condición de riesgo.