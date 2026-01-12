Licencia de pesca: Chau al carnet físico, desde ahora es 100% digital

Se termina el plástico, el papel y el trámite presencial: la Provincia eliminó los carnets físicos y dispuso que, desde ahora, la licencia de pesca deportiva se tramita únicamente de forma digital. El permiso llega por correo electrónico, vive en el celular y es el único documento válido para pescar legalmente en Santa Fe.

A partir de este verano, quien no tenga licencia digital, no puede pescar. La Provincia eliminó definitivamente los carnets físicos y dispuso que todas las licencias de pesca deportiva deberán tramitarse exclusivamente de manera online, convirtiendo al carnet digital en el único documento válido para ejercer la actividad en Santa Fe.

El cambio marca un quiebre en una práctica histórica: se termina el papel, se terminan los plásticos, y comienza una nueva etapa donde la habilitación para pescar vive en el celular.

La medida forma parte del programa de modernización del Estado “Territorio 5.0” y ya está plenamente vigente. Todas las licencias vencen el 31 de diciembre de cada año, sin excepción, por lo que quienes deseen seguir pescando en forma legal deberán renovar su permiso de manera digital.

Un carnet que ahora vive en el teléfono

El trámite se realiza ingresando a

👉 https://servicios.santafe.gov.ar/formulario_pesca

Una vez completado el formulario y efectuado el pago, la licencia digital llega por correo electrónico y tiene plena validez legal. Puede exhibirse desde el celular ante cualquier control.

Además, desde diciembre de 2025, la licencia santafesina cuenta con reciprocidad con Entre Ríos, Chaco y Corrientes —en esta última, en aguas compartidas—, lo que permite practicar pesca deportiva en esas jurisdicciones sin necesidad de nuevos permisos.

Cambios también en la pesca comercial

En paralelo, la pesca comercial se encuentra regulada por la Resolución Nº 332/2025, que fija para enero, febrero y marzo de 2026 un cupo máximo de captura de 900 toneladas, en línea con lo acordado con Entre Ríos.

Ambas provincias dispusieron además la suspensión de la pesca comercial de sábalo entre el 20 de diciembre y el 20 de enero, como medida de preservación del recurso.

Se mantienen, por otra parte, las restricciones permanentes:

Dorado: solo pesca deportiva con devolución obligatoria.

Pacú y manguruyú: pesca totalmente prohibida en todas sus formas.

La Provincia recordó que contar con la licencia vigente y respetar la normativa no es opcional: es la condición indispensable para una pesca legal, responsable y sostenible.