Ley de Municipios: Intendentes peronistas reclaman discutir primero los recursos

El espacio Vamos! que nuclea a intendentes peronistas de la provincia realizó un plenario en Coronda junto a referentes departamentales, en medio de la discusión legislativa por la futura Ley de Municipios. Allí plantearon que la prioridad debe estar puesta en la coparticipación y en garantizar financiamiento antes de definir estructuras institucionales.

“Primero hay que discutir la coparticipación, para que después se debata qué gobiernos locales merecen los santafesinos”, señalaron tras el encuentro.

Luego de la sanción de la nueva Constitución provincial, la norma sobre municipios aparece como uno de los debates centrales que deberá afrontar la Legislatura. Desde Vamos sostuvieron que el enfoque tiene que ser integral: “No se puede imponer la forma de gobierno de los municipios sin discutir las partidas económicas. Sin recursos no hay municipalismo, no hay gobiernos locales eficientes ni soluciones para los vecinos”.

En paralelo, el armado avanzó en una estrategia política con vistas a 2026. Los participantes remarcaron que el espacio consolida presencia en los 19 departamentos santafesinos y busca fortalecer su peso dentro del Partido Justicialista.

Giorgis: ¿Hasta cuándo deberemos poner donde no nos corresponde?

El intendente de Santa Isabel, Pablo Giorgis, integrante de Vamos, planteó un mensaje directo a legisladores y al Estado provincial en relación con el financiamiento de áreas como salud, seguridad y educación, responsabilidades que remarcó como propias de la órbita provincial.

“Desde la vuelta de la democracia, los gobiernos locales asumimos más responsabilidades, ampliando áreas de injerencia, porque ya no alcanza con el alumbrado, barrido y limpieza. Pero, por ejemplo, en 2025 invertimos más de 300 millones de pesos en salud y seguridad, cuya responsabilidad última es provincial. Son recursos que podrían destinarse a infraestructura o servicios básicos en nuestro pueblo”, afirmó.

Según detalló, con esos fondos se podrían haber ejecutado obras concretas: “Podríamos haber hecho 10 cuadras de pavimento por administración comunal, comprar tres camiones para recolección o construir seis viviendas en un año con recursos propios”.

El mandatario instó a revisar la distribución del dinero público y a priorizar las demandas de la comunidad. “Es fundamental optimizar gastos y encontrar equilibrio entre responsabilidades y financiamiento. No podemos seguir poniendo recursos donde no corresponde”, concluyó.

En ese marco, Giorgis llevó su planteo ante el bloque justicialista y remitió a legisladores de distintos espacios un informe con el detalle de las erogaciones realizadas durante 2025 en Santa Isabel, en el contexto de la discusión por los cambios tributarios y financieros derivados de la reforma constitucional.

Respaldo político a la gestión local durante el aniversario

En el marco de los festejos por el 118° aniversario de la localidad y los 25 años del festival A Todo Pulmón, los legisladores nacionales Caren Tepp, Marcelo Lewandowski y Diego Giuliano acompañaron la jornada completa en Santa Isabel, en un gesto que fue leído como un apoyo explícito al jefe comunal.

Las autoridades participaron del acto protocolar, del desfile y de la actividad artística central, compartiendo la agenda junto a Giorgis y otros dirigentes del sur santafesino, entre ellos Pablo Corsalini, Gonzalo Goyechea y Juan Monteverde.

La convocatoria reunió a una multitud y combinó celebración popular con señales políticas en un momento donde se discute el futuro esquema de financiamiento para municipios y comunas. La presencia de representantes del Congreso nacional aportó volumen institucional al evento y reforzó el vínculo entre la gestión local y la dirigencia con proyección provincial y federal.