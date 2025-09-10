La Policía de Santa Fe comenzó a utilizar pistolas Taser como parte de su nuevo equipamiento

El Gobierno santafesino equipó este miércoles a efectivos policiales con las primeras 28 pistolas Taser, que ya estarán disponibles para tareas de patrullaje en la ciudad capital. La medida forma parte de una política de modernización y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad provinciales, que incluye también la adquisición de lanzadoras Byrna, cámaras corporales y municiones específicas. En los próximos días, la misma iniciativa se replicará en Rosario.

La vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia, junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, hicieron entrega de las primeras 28 pistolas Taser a policías para que comiencen a portarlas durante sus tareas de patrullaje en la ciudad de Santa Fe. Estas armas de baja letalidad fueron adquiridas por el Gobierno Provincial y, previo a esta entrega, se realizaron cursos de capacitación y entrenamiento a personal de la fuerza policial.

“Este camino en materia de seguridad empezó hace 20 meses cuando nos propusimos defender a la Policía, equiparla, darle las condiciones y respaldo político”, dijo la vicegobernadora.

Una estrategia para reducir riesgos

Las Taser son armas de baja letalidad que inmovilizan a un agresor mediante descargas eléctricas sin provocar lesiones graves. En esta primera etapa, estarán destinadas a agentes que patrullen zonas de alta circulación peatonal y espacios comerciales.

“Estamos dotando a nuestra policía de mejores herramientas para cumplir el protocolo de uso progresivo de la fuerza pública. Estas tecnologías cuidan tanto al ciudadano como al policía, porque ofrecen alternativas previas al uso de armas letales”, explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. El funcionario señaló además que esta adquisición “implicó una inversión de 1.900 millones de pesos” y que el gobierno provincial “no escatimará recursos en materia de seguridad”.

Inversión y capacitación

La compra, realizada a través de licitación pública, incluyó un total de 100 pistolas Taser, 100 lanzadoras Byrna, 200 cámaras corporales (bodycam) y 600 cartuchos adicionales. Previo a su incorporación, instructores especializados capacitaron a agentes de toda la provincia en el uso correcto de estas herramientas.

En este marco, la vicegobernadora Gisela Scaglia destacó que la entrega de equipamiento “es parte de un camino iniciado hace 20 meses para respaldar a la policía con mejores condiciones, más herramientas y respaldo político, porque la seguridad es una prioridad de esta gestión”.

Un nuevo paradigma en seguridad

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, celebró la iniciativa y sostuvo: “Es una herramienta más que se le da a la policía para cuidar a nuestros vecinos. Es importante que los recursos vuelvan a la gente en aquello que más se necesita, como la seguridad”.

Desde la Jefatura de la Policía se explicó que las Taser comenzarán a utilizarse en áreas de gran concentración de personas, como la peatonal santafesina, y en situaciones de crisis que requieran desactivar rápidamente un conflicto sin recurrir a medios letales.

La entrega de este nuevo equipamiento constituye el inicio de una prueba piloto que será extendida progresivamente a Rosario y a otras zonas estratégicas de la provincia, en el marco de una política de seguridad que busca fortalecer la prevención del delito y brindar mayor protección tanto a la ciudadanía como a los propios efectivos.