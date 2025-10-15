La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Educación Financiera en las escuelas secundarias

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe dio media sanción a una ley que establece la incorporación de la asignatura Educación Financiera en la currícula escolar del nivel secundario, tanto en escuelas de gestión pública como privada. Esta medida busca fortalecer las capacidades de las y los jóvenes para tomar decisiones económicas informadas a lo largo de sus vidas.

La nueva norma es el resultado del consenso entre distintos proyectos presentados por las diputadas Ximena García, Sonia Martorano y Amalia Granata, y el acompañamiento de otros legisladores, y representa un avance significativo en materia de formación integral para las nuevas generaciones.

La diputada Sofía Galnares destacó el trabajo conjunto y el dialogo entre legisladores de diferentes fuerzas políticas para abordar esta temática y afirmó: “Formar a las nuevas generaciones en temas de educación financiera es fundamental para su futuro”.

Con el objetivo de asegurar su pronta implementación, la ley también prevé un Programa de Formación en Educación Financiera, que permitirá desarrollar propuestas pedagógicas y capacitaciones docentes específicas.

“Cuando hablamos de educación financiera, hablamos de darle a cada joven las herramientas necesarias para que pueda tomar decisiones responsables, reconocer riesgos y oportunidades, y construir su propio futuro con libertad y conocimiento. No se trata solo de números, sino de brindarles una base sólida para la vida”, expresó la legisladora.

Por su parte el diputado Leo Calaianov expresó: “Celebramos este avance que incorpora la educación financiera al sistema educativo. Pero creemos que es necesario dar un paso más: construir una política pública sostenida que promueva la formación y la protección de toda la ciudadanía”.

La iniciativa propone la creación de programas provinciales de capacitación y formación en educación financiera, junto con la implementación de portales digitales oficiales para la difusión de contenidos, herramientas y materiales de consulta sobre finanzas personales, planificación económica y prevención de fraudes.

“La educación financiera debe ser un derecho accesible a todos los sectores, porque brinda herramientas reales para tomar decisiones informadas, prevenir engaños y mejorar la calidad de vida”, señaló Calaianov.

Entre las funciones principales de la autoridad de aplicación de esta ley se destacan:

Promover la capacitación y formación de estudiantes en temas financieros.

Incluir valores como el esfuerzo, la disciplina y la inversión en el crecimiento personal y profesional, fomentando una cultura del trabajo no centrada en el consumo.

Garantizar el acceso a contenidos de educación financiera para todos los estudiantes.

Desarrollar programas de formación docente que incorporen estos saberes.

Con esta iniciativa, Santa Fe se posicionará como una de las primeras provincias en avanzar de manera decidida en la formación financiera desde las aulas, apostando a una ciudadanía más preparada, autónoma y consciente.