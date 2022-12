Juntos por el Cambio se consolida y Pullaro prepara planes y equipos

🔊 LEER NOTA



Referentes de Juntos por el Cambio se dieron cita este lunes a las 19 en Arroyo Leyes para despedir el año y definir propuestas y acciones de cara al 2023.

El cónclave organizado por Evolución contó con sus principales referentes, el precandidato a gobernador Maxi Pullaro, el senador y presidente del partido Felipe Michlig, Lisandro Enrico, el ex intendente José Corral y la precandidata a intendenta de la capital santafesina, Adriana Chuchi Molina, el bloque de senadores y diputados, y decenas de intendentes, concejales y jefes comunales. Además asistieron dirigentes del PRO que estuvo representado en Cristian Cunha, Gabriel Chumpitaz, José Nuñez, Gisela Scaglia y Carolina Castets, el partido UNO por el diputado Walter Ghione, por la Coalición Cívica Sebastián Julieraque y por el Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real.

“Estamos cerrando un año en el que tuvimos mucho trabajo, mucho diálogo, con los diferentes partidos políticos y diferentes sectores de la provincia, creemos que eso es muy importante”, expresó Pullaro. “Acá van a ver muchos partidos políticos que vienen a participar de este encuentro y muchos otros sectores. Estamos convencidos de que el año que viene en la provincia va a haber un cambio, la sociedad nos exige que nos juntemos, que hablemos y que dialoguemos, que encontremos planes, programas para resolver los problemas que tiene la sociedad. No están bien las cosas. En materia de seguridad fue el año más violento en la historia de la provincia. Cuando vinieron con el slogan de paz y orden parecía que todo era fácil. En materia de educación, los chicos no fueron a la escuela y está todo por el piso, no tienen más exámenes, no hay repitencia. En materia de salud hace 3 años éramos ejemplo y nos sentíamos orgullosos del sistema de salud pública, hoy es todo conflicto, no hay gas en hospitales, gasas, insumos, los enfermeros reclaman todos los días. Por todo eso tenemos que juntarnos, dialogar mucho y lograr cambiar la provincia de santa fe”, enfatizó el legislador.

Por su parte, el senador departamental, Felipe Michlig, expresó: “Nos estamos preparando para gobernar y para lograrlo, lo primero es unir a las fuerzas de la oposición para trabajar sobre un programa de gobierno que nos permita transformar Santa Fe. Me siento orgulloso por todo lo que hemos avanzado en el diálogo durante los últimos cuatro o cinco meses. Tenemos nuestro candidato que es Maxi Pullaro, un joven con trayectoria, compromiso, fuerza e idoneidad para ser un gobernador, como el último gran gobernador que tuvimos los santafesinos que fue Miguel Lifschitz. Y en la ciudad de Santa Fe que estamos a punto de cumplir 450 años y tengo la esperanza de que tengamos la primera mujer intendenta en la historia, que va a ser Chuchi Molina”.

A su turno el intendente mandato cumplido de Santa Fe, José Corral, manifestó que “después de todo lo que venimos trabajando nos enorgullece que Maxi Pullaro nos haya convocado a encontrarnos para realizar un balance y proyectar todo lo que viene para este 2023 en el Departamento La Capital, muy cerquita de la ciudad de Santa Fe. El 2023 tiene que ser el año del cambio ante tantos malos gobiernos que han prometido mucho pero no cumplieron nada, tanto a nivel nacional como en la provincia y la ciudad de Santa Fe. Somos un grupo que ha transpirado la camiseta y no vamos a dar ninguna pelota por perdida, desde Maxi que recorrió cada kilómetro del territorio provincial como cada uno de los representantes del PRO, de la Coalición Cívica y otras fuerzas que integran este espacio, y como también lo ha hecho Chuchi Molina en la ciudad de Santa Fe”.

Otro de los participantes, Gabriel Chumpitaz señaló que “tenemos que ganar las elecciones del 2023, no solo ganarle al kirchnerismo, sino transformar la provincia de Santa Fe en cabeza de Maxi Pullaro. Hoy confluyen aquí muchísimos partidos, partidos históricos de la República Argentina y, principalmente, de la provincia de Santa Fe entendiendo que tenemos varios desafíos: la seguridad, la educación y la producción, el desarrollo económico de los santafesinos, entre otros”.

Desde el escenario Cristian Cunha manifestó que el acto que se estaba realizando era producto de un trabajo de meses de aunar ideas y coincidir en conceptos. El presidente del PRO a nivel provincial, remarcó el horizonte trazado con este armado político en expansión: “tenemos un objetivo claro que está por encima de todo y es terminar con el populismo que tanto daño le ha hecho al país, a nuestra economía y a la calidad de vida de la gente. Para cambiar Santa Fe es necesario ir a un modelo superador con el aporte de todas las fuerzas políticas que entendemos que el kirchnerismo no va más, que hay que terminar con la corrupción y recuperar la provincia y el país para la gente”, señaló.

Quien también habló ante la multitud fue el presidente del bloque radical en el senado, Lisandro Enrico. “lo más importante para cambiar Santa Fe es tener propuestas concretas con ideas nuevas, información precisa y conocimiento de primera mano sobre lo que sucede en cada localidad. Por eso estamos trabajando desde cada lugar de la provincia para ser gobierno en el 2023, para tener un gobernador radical y que ese gobernador sea Maxi Pullaro”.

Julieraque de la Coalición Cívica se refirió también a la situación nacional y la condena a la vicepresidenta en la causa vialidad “es un punto de inflexión para el futuro de Argentina, necesitamos dejar atrás una forma de concentrar y ejercer el poder”.

Por su parte Walter Ghione sobre el escenario expresó que: “compartimos la necesidad de fortalecer Juntos por el Cambio, reconociendo y respetando las diferencias pero sobre todo, proyectando una gestión de gobierno sobre las coincidencias para cambiar a Santa Fe”.

Diputadas y diputados provinciales y nacionales, intendentes/as, concejales, presidentes/as de comuna, minorías, senadores provinciales y numerosos referentes de toda la provincia formaron parte del acto. Entre ellos la diputada nacional Victoria Tejeda, el diputado nacional Juan Martín, las diputadas provinciales Silvana Di Stefano, Marlén Espíndola y Jimena Senn, los diputados provinciales Fabian Bastía, Sergio Basile y Juan Cruz Cándido; los senadores Rodrigo Borla y Leo Diana y el presidente del Foro de Intendentes Radicales Horacio Ciancio.