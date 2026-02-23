Inversión inédita en seguridad: La Provincia entregó el equipamiento personal a 811 nuevos suboficiales

Con una inversión de $ 33.000 millones, es la primera vez que los egresados reciben el equipamiento nuevo sin costo personal. Incluye arma reglamentaria, chaleco balístico y uniforme de fajina, lo que les permite incorporarse de inmediato a tareas operativas. Esta promoción se formó bajo el nuevo régimen de internado impulsado por el Gobierno santafesino.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, entregó este lunes el equipamiento reglamentario a 811 suboficiales de policía egresados de la cohorte 2024-2025 de la Escuela de Policía del Instituto de Seguridad Pública (ISEP). Con esta provisión, los nuevos efectivos quedaron formalmente incorporados al servicio y serán destinados a distintos puntos del territorio santafesino.



El equipamiento entregado a estrenar comprende una pistola Bersa 9 mm de doble acción como arma reglamentaria, chaleco balístico y uniforme de fajina completo. La inversión total asciende a $ 33.000 millones, destinada a garantizar que los agentes inicien sus funciones con los elementos esenciales de protección y trabajo.

Durante el acto, realizado en la sede del ISEP en la ciudad de Recreo, el director de Formación para la Seguridad y Gestión de Carrera, Federico Zingerling, subrayó que “por primera vez estos suboficiales que recién egresan salen a trabajar sin gastar ni un centavo, con todo el equipo completo”. Detalló además que la inversión provincial incluyó $ 20.000 millones en uniformes, $ 2.000 millones en armamento y $ 11.000 millones en chalecos balísticos. Asimismo, los egresados quedaron formalmente afiliados a la obra social Iapos.

El funcionario indicó que los efectivos están en condiciones de iniciar sus tareas de inmediato, y precisó que el destino de cada suboficial será definido por el ministro de Justicia y Seguridad en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública.

Nuevo proceso de formación

Los policías egresados, de entre 18 y 28 años y provenientes de distintas localidades de la provincia, cursaron su formación bajo un nuevo régimen de internado impulsado por el Gobierno santafesino. El sistema establece permanencia de lunes a viernes dentro del instituto, favoreciendo una mayor integración entre docentes e instructores y una preparación más ajustada a las exigencias del servicio policial.

En ese marco, Zingerling destacó que para implementar este régimen también se ejecutaron obras de infraestructura en el ISEP, incluyendo mejoras en los sistemas de cloacas, provisión de agua y reacondicionamiento edilicio. “Se acondicionaron las instalaciones para el bienestar de los cadetes y para garantizar condiciones adecuadas durante su estadía”, concluyó.