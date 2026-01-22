Impuestos 2026: En Santa Fe se puede ahorrar hasta 56% con la nueva Ley

La provincia de Santa Fe dio a conocer los principales lineamientos de la Ley Tributaria 2026, una norma que introduce un esquema de beneficios y descuentos impositivos orientados a aliviar la carga fiscal de los contribuyentes y a fortalecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía de Santa Fe, alcanza tanto al Impuesto Inmobiliario como a la Patente Automotor, e incorpora además exenciones vinculadas a la vivienda única y a la movilidad sustentable.

El nuevo marco tributario busca consolidar una política fiscal basada en incentivos claros para quienes cumplen en tiempo y forma, combinando previsibilidad, descuentos y beneficios progresivos. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la ley apunta a reconocer el esfuerzo de los contribuyentes cumplidores y, al mismo tiempo, sostener la recaudación necesaria para el funcionamiento del Estado y la ejecución de políticas públicas.

Impuesto Inmobiliario: Descuentos y exenciones

En el caso del Impuesto Inmobiliario, la Ley Tributaria 2026 establece un descuento del 35% para quienes opten por el pago total anual. A este beneficio se suma un 20% adicional destinado a los contribuyentes que no registren deudas al 31 de diciembre, condición que habilita distintas combinaciones de ahorro según la modalidad de pago elegida.

De acuerdo con el esquema difundido, los contribuyentes que reúnan ambas condiciones —pago anual y situación fiscal regular— pueden alcanzar un ahorro total de hasta el 56%. Este porcentaje surge de la combinación del descuento por pago anticipado, el beneficio por buen cumplimiento y la eximición de la sexta cuota del impuesto, un incentivo que se mantiene como reconocimiento a quienes sostienen un comportamiento fiscal ordenado.

Otra alternativa prevista en la normativa es la adhesión al débito automático, modalidad que contempla un ahorro del 46%. En este caso, el beneficio se compone de un 15% de descuento por cuota, más el adicional correspondiente a los contribuyentes cumplidores. Al igual que en el resto de las opciones, la ley ratifica que quienes mantengan sus obligaciones al día no abonarán la sexta cuota del Impuesto Inmobiliario.

En materia habitacional, la Ley Tributaria 2026 incorpora un incentivo específico vinculado a la vivienda única. La norma dispone la exención total del Impuesto de Sellos tanto para los contratos de alquiler como para los créditos hipotecarios destinados a ese fin, una medida orientada a reducir los costos asociados al acceso y la permanencia en la vivienda.

Patente Automotor: Continuidad de beneficios

En relación con la Patente Automotor, la provincia resolvió mantener los beneficios vigentes desde 2025, brindando continuidad y previsibilidad a los contribuyentes. Entre las medidas confirmadas se encuentra el 35% de descuento por pago total anual, así como un 15% de descuento en cada cuota para quienes se adhieran al débito automático.

Asimismo, desde el Ministerio de Economía se informó que no se modificaron las alícuotas del tributo, un dato relevante en un contexto económico marcado por la necesidad de estabilidad y previsión en los costos fijos que afrontan los hogares.

En línea con las políticas de sostenibilidad, la ley prevé un beneficio específico para la movilidad sustentable. En este sentido, se estableció que los vehículos híbridos estarán exentos del pago de la patente durante cinco años, con el objetivo de incentivar la incorporación de tecnologías menos contaminantes y promover una transición gradual hacia modelos de transporte más eficientes desde el punto de vista ambiental.

Trámites digitales y convenios de pago

La Ley Tributaria 2026 también refuerza la utilización de canales digitales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Para la liquidación de deudas del Impuesto Inmobiliario o de la Patente Automotor, los contribuyentes pueden ingresar a www.santafe.gov.ar/api y seleccionar el trámite correspondiente, o acceder directamente a www.santafe.gov.ar/apiboletas para descargar las boletas o la liquidación de deuda. Además, se recuerda que desde 2025 es posible abonar utilizando cualquier billetera digital, gracias al código QR interoperable que figura en la parte inferior de las boletas.

En el mismo sentido, la formulación de convenios de pago también puede realizarse de manera online a través del sitio oficial, seleccionando el impuesto deseado. Una vez iniciado el trámite, el pago puede efectuarse mediante plataformas digitales o imprimiendo la boleta para abonar de forma presencial en Santa Fe Servicios.

Una agenda propia de alivio fiscal

Con este paquete de medidas, Santa Fe refuerza una agenda tributaria propia para 2026, centrada en la reducción de la carga impositiva, el reconocimiento al buen contribuyente y el estímulo a prácticas sustentables. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el esquema busca combinar alivio fiscal, previsibilidad e incentivos concretos, en un contexto de fuerte demanda social por políticas que atenúen el impacto de los impuestos sobre la economía cotidiana de las familias y los sectores productivos.