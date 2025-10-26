Gisela Scaglia: Los santafesinos hoy haremos historia y mañana Argentina va a hablar de nosotros

La candidata a diputada nacional por Provincias Unidas votó este domingo en la Escuela Nº 6034 “José Pedroni” de Gálvez, su ciudad natal. Afirmó que la jornada “será histórica” y destacó el respaldo ciudadano a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. “Recorrimos la provincia mostrando obras, resultados y una forma distinta de hacer política, lejos de la grieta”, aseguró.

La vicegobernadora de Santa Fe y primera candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, Gisela Scaglia, emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela Nº 6034 “José Pedroni”, en la ciudad de Gálvez. Scaglia subrayó que las expectativas son altas y que siente “mucho respaldo” de la ciudadanía luego de una campaña intensa junto al gobernador Maximiliano Pullaro: “Hemos caminado mucho esta provincia, la hemos recorrido junto al gobernador, y creo que hoy estamos proponiendo una alternativa superadora para esta grieta tan dura que nos hizo tanto mal”, afirmó.

La dirigente convocó a la población a participar con tranquilidad y confianza: “Le quiero pedir a la gente que no tenga miedo de votar. Mañana no va a pasar nada dramático en Argentina. El voto va a permitirle al gobierno reflexionar sobre el rumbo, pero hay que correrse de esos fantasmas y alarmas que se generan. Confiemos en la fuerza del elector y en la sensatez en un momento difícil. Hoy Santa Fe se va a cuidar, se va a defender y vamos a tener un resultado que será el principio de un futuro mucho más alentador para todos”.

Scaglia destacó que el voto “es una herramienta de reflexión” para quienes gobiernan y un ejercicio que fortalece la democracia. “Ojalá mucha gente salga de su casa y vote. Es la única forma de cambiar”, señaló.

En referencia al proceso electoral, valoró la madurez política de la provincia: “Estoy convencida de que Santa Fe hoy va a mostrar una fuerza del interior muy importante. Hemos trabajado con seriedad, con gestión y con resultados concretos”. En ese sentido, recordó que la campaña de Provincias Unidas se centró en mostrar hechos: “Hicimos una campaña mostrando lo que ya hicimos: obras, programas, escuelas, rutas, resultados tangibles. No hablamos solo de promesas, sino de trabajo real”.

Sobre la intensidad de la campaña, contó que visitó más de 100 localidades: “Estuve de norte a sur, en pueblos pequeños y en grandes ciudades. Fue un recorrido muy intenso, con mucho esfuerzo personal, pero con la convicción de llevar un mensaje desde el interior: un mensaje productivo, de desarrollo y esperanza. Queríamos demostrar que hay otra forma de hacer las cosas”.

Finalmente, insistió en el mensaje que marcó toda su campaña: “Nuestra propuesta busca salir de la grieta y representar al interior productivo. Queremos defender los valores de Santa Fe y construir, con diálogo y trabajo, una Argentina más justa, moderna y federal. Hoy los santafesinos haremos historia, y mañana, Argentina va a hablar de nosotros”.