Gisela Scaglia: A mi lista la puedo mostrar con orgullo, no tenemos a nadie que esconder

La vicegobernadora y candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, Gisela Scaglia, recorrió el departamento San Lorenzo y reafirmó la transparencia, la eficiencia y el sentido de pertenencia del modelo santafesino que encabeza junto al gobernador Maximiliano Pullaro. “Mi lista no tiene una cara que trata de ocultar lo que realmente representa, como sí pasa con el kirchnerismo en Fuerza Patria, porque esa es la lista de Agustín Rossi”, aseguró.

Durante una nueva jornada de recorridas por instituciones educativas y clubes del sur provincial, Scaglia destacó que el Gobierno de Santa Fe “está presente en cada lugarcito” con obras y programas que mejoran la vida de las comunidades. “En esta escuela venimos acompañando con la entrega de recursos para mobiliario y mejoras. En Ricardone recorrí la nueva secundaria que abrirá en 2026 y en Puerto General San Martín estuvimos con los clubes, que son el corazón social de cada pueblo”, relató.

La candidata subrayó que “lo mejor que nosotros sabemos hacer, es obra pública sin corrupción, es trabajar con mucha transparencia”, y que votar a la lista de Provincias Unidas “es defender este modelo santafesino en la elección del 26 de octubre”. Recordó que en dos años Santa Fe alcanzó el equilibrio fiscal y logró extender el calendario escolar a 185 días de clases, frente a los 144 con los que ocurrió antes de la actual gestión. “Eso es cambiar, es entender dónde había que poner la prioridad. La prioridad está en que el niño esté en el aula, aprendiendo”, remarcó.

Scaglia también apuntó a la diferencia entre la gestión provincial y la nacional en materia de infraestructura vial: “La Nación no pudo reparar 2.600 kilómetros de rutas nacionales en Santa Fe, nosotros en dos años arreglamos 3.600 kilómetros”.

Consultada sobre el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro, respondió con claridad: “No voy a hablar de mí, voy a hablar de por qué mi lista es la mejor opción. No tengo a nadie para esconder, me acompañan Pablo Farías, Melina Giorgi y gente que yo puedo mostrar con orgullo”. Y agregó: “Pero sobre todas las cosas, mi lista no tiene una cara que trata de ocultar lo que realmente representa; en cambio la lista de Fuerza Patria lleva a una candidata lavada que atrás tiene a una persona que es un kirchnerista de pura cepa, que se llama Agustín Rossi”.

Finalmente, la vicegobernadora reivindicó el rumbo de la gestión: “Defender a Santa Fe es defender este interior productivo. Es defender lo que somos. Es defender lo mejor que sabemos hacer, que es trabajar”. Este modelo, construido con esfuerzo y coherencia, “consolidó una provincia ordenada, con cuentas equilibradas, más seguridad, más días de clases y una inversión histórica en infraestructura”, afirmó la vicegobernadora.

Scaglia destacó que “esos resultados no son fruto del azar, sino de un gobierno que planifica, prioriza y cumple”. De cara al 26 de octubre, llamó “a sostener ese camino de sensatez y desarrollo, y a seguir demostrando desde Santa Fe que se puede gobernar con honestidad, eficiencia y una profunda vocación por el trabajo y la producción”.