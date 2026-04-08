Empresarios del transporte interurbano advierten que necesitan un aumento del 30% en la tarifa para subsistir

El sector del transporte interurbano de pasajeros en la provincia de Santa Fe atraviesa una situación crítica y reclama una actualización tarifaria urgente. Empresarios del rubro aseguran que el fuerte incremento del combustible y la caída en la cantidad de pasajeros hacen inviable la continuidad del servicio sin una recomposición de ingresos.

Armando Fermo, titular de la empresa Los Ranqueles, señaló que el gasoil registró una suba significativa en las últimas semanas y que el pedido de actualización tarifaria realizado a comienzos de año quedó desactualizado frente al nuevo escenario económico.

“Con este último incremento de combustible que hubo en el mes de marzo, hasta la fecha, que llevó el gasoil a 2.270 pesos, aumentó un 48% en 30 días. Lo que pedimos en enero ya no sirve, hoy estamos pidiendo un 30% de tarifa para subsistir. O nos dan un subsidio la provincia acorde, cosa de que los usuarios no sientan tanto el impacto de ese 30% de aumento de tarifa”, explicó.

El empresario remarcó que la situación no solo está marcada por el aumento de costos, sino también por la caída en la demanda de pasajeros, lo que complica aún más la sostenibilidad del sistema.

“La baja de la demanda es clara: si hablamos de los meses de octubre y noviembre transportábamos 30.000 pasajeros y hoy estamos transportando entre 25.000 y 24.000 pasajeros”, detalló.

En ese contexto, Fermo aseguró que las empresas vienen haciendo un esfuerzo para mantener los servicios dentro del territorio provincial, evitando suspensiones que afecten a los usuarios que dependen del transporte interurbano para estudiar, trabajar o realizar trámites.

“Nosotros dentro de la provincia de Santa Fe no suspendimos ningún horario. Los únicos horarios que suspendimos es un tramo de la Ruta 92 que une Arteaga con Cruz Alta”, indicó.

El planteo del sector se centra en la necesidad de una recomposición tarifaria o un esquema de subsidios que permita sostener el servicio sin trasladar todo el impacto al usuario, en un contexto de fuerte aumento de costos operativos y retracción de la demanda.

La situación del transporte interurbano se suma a las dificultades que atraviesan distintos sectores del sistema de movilidad en el interior del país, donde el incremento de combustibles, la caída del poder adquisitivo y la reducción de pasajeros generan un escenario de alta fragilidad financiera para las empresas.