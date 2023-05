Elecciones 2023: El Tribunal Electoral Provincial publicó las listas provisorias

🔊 LEER NOTA



Este miércoles en el sitio web del Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe se divulgaron las listas de precandidatos presentadas para la competencia primaria del domingo 16 de julio, que en cada categoría aporta ciertas precisiones, tras la confusión que sucedió al cierre de la medianoche del viernes 12, pero aún faltan cumplir otros requisitos hasta que dichas listas sean oficializadas el martes 30 del corriente mes.

Listas de precandidatos a Gobernador

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Listas de precandidatos a Senadores

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Listas de precandidatos a Diputados

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Listas de precandidatos a Intendentes y Concejales de General López

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Lista de precandidatos a Presidentes Comunales de General López

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Más información en https://www.santafe.gov.ar/tribunalelectoral/listas-presentadas-elecciones-provinciales-2023/