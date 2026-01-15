El interior como prioridad: Balance del trabajo legislativo de Fernanda Castellani en 2025

Durante 2025, la diputada provincial Fernanda Castellani consolidó una línea de trabajo parlamentario con eje en el interior santafesino, articulando iniciativas vinculadas al sector productivo, la educación, la participación juvenil, el liderazgo de las mujeres y problemáticas sociales que atraviesan a las comunidades.

A lo largo del año, su actividad legislativa combinó presencia territorial con la presentación de proyectos construidos a partir de demandas recogidas en distintos puntos de la provincia. En ese recorrido, el campo, la industria y las economías regionales ocuparon un lugar central.

Entre las principales líneas de trabajo, se destacan iniciativas orientadas a la seguridad rural, las condiciones de circulación y logística para la producción, y propuestas vinculadas al esquema nacional de derechos de exportación que impacta sobre el sector agropecuario y la industria del interior. También se promovieron medidas destinadas a fortalecer a las PyMEs y la producción local, con foco en el agregado de valor y el desarrollo territorial.

En paralelo, Castellani impulsó propuestas vinculadas al ámbito educativo y a la participación ciudadana. Entre ellas, el programa “Diputados por un día” y un proyecto de ley sobre educación ética y ciudadana, orientado a la formación cívica y democrática de los jóvenes. Estas iniciativas surgieron del trabajo sostenido con escuelas secundarias, colegios agrotécnicos e instituciones educativas de distintas localidades.

El liderazgo de las mujeres fue otro de los ejes de su agenda. En este sentido, se presentó un proyecto de ley destinado a reconocer y fortalecer el rol de las mujeres en espacios de decisión, especialmente en ámbitos productivos, sociales y comunitarios, visibilizando liderazgos que ya se desarrollan en el territorio.

Dentro de las problemáticas sociales abordadas, el acceso al agua segura ocupó un lugar destacado. La diputada presentó proyectos vinculados a la reducción de arsénico y nitratos en el agua de consumo, mediante la implementación experimental de tecnologías de tratamiento, con el objetivo de generar información técnica y sanitaria que permita avanzar en políticas públicas para mejorar la calidad del agua, especialmente en zonas rurales.

La agenda legislativa se completó con resoluciones orientadas a reconocer iniciativas educativas, comunitarias y de interés social, poniendo en primer plano experiencias locales y situaciones que atraviesan la vida cotidiana de las comunidades.

Con este recorrido, Castellani cerró el año consolidando una modalidad de trabajo basada en la presencia territorial, la escucha activa y la construcción de proyectos a partir de demandas concretas, proyectando hacia 2026 la continuidad de una agenda legislativa centrada en el desarrollo productivo y social del interior santafesino.