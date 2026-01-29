Editorial: Alquilar en Rosario ya no solo es caro, es un sistema que excluye

Precios en alza, contratos desregulados y requisitos cada vez más restrictivos configuran una crisis silenciosa del acceso a la vivienda. Alquilar en Rosario dejó de ser solo una cuestión de valores mensuales: hoy implica barreras de entrada millonarias y reglas que dejan afuera a quienes viven de su ingreso.

Alquilar una vivienda en Rosario dejó de ser un problema coyuntural para convertirse en una trampa estructural. No se trata solo de valores altos ni de aumentos frecuentes: se trata de un sistema de acceso diseñado de hecho para excluir. Desde la derogación de la Ley de Alquileres, mediante el DNU 70/2023, el mercado quedó completamente librado a la negociación individual, en una relación profundamente asimétrica entre propietarios, inmobiliarias e inquilinos.

El resultado es un escenario donde los precios crecen más rápido que los salarios, los contratos se acortan o se vuelven más rígidos, los ajustes se multiplican y el riesgo económico se traslada casi en su totalidad al inquilino, sin red de contención ni previsibilidad.

Hoy, un departamento estándar de dos ambientes, con un dormitorio, en barrios tradicionales como Echesortu, se publica entre $420.000 y $550.000 mensuales, con cláusulas de actualización trimestral o cuatrimestral por IPC. Pero detenerse solo en el valor mensual es quedarse en la superficie del problema. La verdadera barrera está en el ingreso al contrato.

El costo oculto de alquilar

Para acceder a un alquiler de $420.000, con contrato a 24 meses; si no se cuenta con garantías o garantes requeridos; el dinero necesario para ingresar supera los $3.240.000, según presupuestos vigentes a enero de 2026. No es una estimación: es un cálculo real, con números concretos.

La garantía de fianza privada (Locativa), cada vez más exigida, implica:

Honorarios: $420.000

IVA: $88.200

Sellado: $2.671

Depósito en garantía (equivalente a 3 alquileres): $1.260.000

Total: $1.770.871

A esto se suman los costos habituales del contrato:

Mes de alquiler adelantado: $420.000

Depósito en garantía: $420.000

Honorarios inmobiliarios (5% del contrato + IVA): $609.840

Gastos administrativos: $20.000

El total para ingresar asciende a $3.240.711.

Ese monto equivale a casi ocho salarios mínimos completos, cuando el salario mínimo apenas supera los $420.000 mensuales. En términos concretos, hay que pagar más de ocho meses de alquiler juntos antes de vivir un solo día en la vivienda, sin contar mudanza, equipamiento ni servicios básicos como expensas, TGI, agua, energía eléctrica o gas.

Cuando el sistema pide lo que el mercado laboral no puede dar

El problema no termina en el dinero. Las condiciones exigidas para alquilar se endurecieron hasta volverse irreales frente a la estructura salarial actual. Ya no alcanza con una garantía propietaria y un recibo de sueldo: hoy se exigen múltiples respaldos económicos que muy pocos pueden reunir.

Los requisitos más habituales incluyen:

Dos garantías propietarias de personas distintas.

Una garantía propietaria y tres garantes con recibos de sueldo formales.

Garantía de fianza privada (por ejemplo Locativa), con costos elevados y depósitos anticipados.

En todos los casos se exige, además, demostración de ingresos propios, aun cuando esos ingresos no guardan relación con el costo real de entrada al alquiler.

Este esquema deja afuera a trabajadores independientes, monotributistas, jóvenes profesionales, jubilados y a una enorme franja de empleados formales cuyos ingresos no acompañan la lógica del mercado inmobiliario.

Las garantías como negocio y falsa solución

El endurecimiento del sistema de garantías tampoco responde a una mejora real en la protección del propietario. En la práctica, las garantías exigidas —en especial las fianzas privadas— no reducen el riesgo estructural del alquiler, sino que trasladan y monetizan ese riesgo en favor de inmobiliarias y empresas financieras que intermedian en el proceso.

Estas garantías no evitan la morosidad ni resuelven el principal problema del mercado locativo: la dificultad para recuperar un inmueble ante incumplimientos prolongados u ocupaciones, en el marco de un sistema judicial lento y costoso. Frente a esa incertidumbre, el mercado optó por encarecer la entrada al contrato, en lugar de corregir las fallas de fondo.

Así, las fianzas privadas funcionan como un filtro económico previo que excluye a quienes no pueden pagar, pero no como una herramienta eficaz de resolución de conflictos. El propietario no obtiene mayor rapidez en el cobro ni en la restitución del inmueble; lo que se consolida es un esquema donde el riesgo legal persiste, pero el costo se cobra por adelantado al inquilino.

Lejos de ser una solución, el sistema de garantías se convirtió en un negocio paralelo al alquiler, que agrega barreras de acceso sin atacar la causa real del problema: la morosidad estructural y la ausencia de mecanismos ágiles y previsibles para resolver incumplimientos contractuales.

Alquilar y endeudarse: la nueva normalidad

En este contexto, alquilar dejó de ser una relación contractual estable para transformarse en una situación de estrés financiero permanente. Aumentos frecuentes, expensas en alza y servicios cada vez más caros empujan a muchos hogares a endeudarse para sostener el alquiler, generando atrasos, conflictos contractuales y acumulación de deudas que incluso alcanzan a garantes.

El problema ya no es solo acceder a una vivienda, sino poder sostenerla en el tiempo sin resignar alimentación, salud o educación.

Más oferta, menos derecho

Aunque tras la desregulación creció la cantidad de inmuebles publicados, el acceso real no mejoró. La fuerte demanda, los salarios retrasados y el avance de los alquileres temporarios y turísticos mantienen los valores elevados, mientras la vivienda permanente pierde su función social y se consolida como activo financiero.

Las consecuencias se reflejan en la ciudad: mudanzas forzadas a zonas periféricas, viviendas compartidas por necesidad, hacinamiento encubierto y una pérdida progresiva de calidad de vida.

Una discusión que elude lo central

La crisis de los alquileres en Rosario no es solo una cuestión de mercado. Es un problema social, urbano y económico, que hoy se discute de manera fragmentada y superficial. Mientras no existan reglas claras, mecanismos de acceso razonables y una política pública que reconozca la vivienda como un derecho y no solo como un bien transable, el sistema seguirá funcionando como un filtro que expulsa silenciosamente a quienes no pueden pagar la entrada.

Hoy, alquilar en Rosario no es solo caro. Es, directamente, inviable para una parte creciente de la sociedad.

Cuando el mercado decide quién puede vivir en la ciudad

El problema de los alquileres en Rosario no es una suma de excesos aislados ni una distorsión pasajera del mercado. Es un sistema que funciona exactamente como fue diseñado tras la desregulación: seleccionar quién puede vivir en la ciudad y quién queda afuera. No por falta de trabajo, no por falta de voluntad, sino por no poder reunir millones de pesos antes de tener una llave en la mano.

Cuando alquilar exige más de $3,2 millones para ingresar, cuando se piden ingresos que duplican o triplican el salario promedio, cuando las garantías se transforman en un negocio paralelo y las actualizaciones se suceden cada pocos meses, la vivienda deja de ser un derecho básico para convertirse en un privilegio. Y eso tiene consecuencias urbanas, sociales y humanas que no se resuelven con más publicaciones de oferta ni con estadísticas de mercado.

El silencio alrededor de esta realidad no es casual. Discutirla implica aceptar que hay un sector de la sociedad que está siendo expulsado sin violencia, pero con eficacia, hacia la periferia, el hacinamiento o la informalidad. Implica reconocer que el acceso a la vivienda ya no depende del esfuerzo individual, sino de tener respaldo patrimonial previo, algo cada vez más ajeno a las nuevas generaciones.

Rosario no se está quedando sin departamentos, se está quedando sin posibilidad de habitarlos.

Mientras la discusión siga evitando el fondo del problema —el ingreso real de las personas, el costo de entrada al sistema y la ausencia de reglas que equilibren la relación contractual—, alquilar seguirá siendo una carrera perdida de antemano.

Hoy, el mercado funciona. Lo que no funciona es la ciudad que deja atrás.