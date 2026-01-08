Doble alerta meteorológica para Santa Fe: Tormentas fuertes y severas entre jueves y viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta —amarilla y naranja— que rige para este jueves 8 y viernes 9 de enero en gran parte de la provincia de Santa Fe, ante un período de marcada inestabilidad que podría provocar tormentas de fuerte intensidad, abundantes precipitaciones, ráfagas severas y ocasional caída de granizo.

La advertencia alcanza tanto al centro y norte provincial, donde se concentran los niveles de riesgo más elevados, como también al sur santafesino, que para el jueves presenta una alerta amarilla específica, incluyendo al departamento Rosario y a otras jurisdicciones de la región.

Centro y norte de Santa Fe

Según el organismo oficial, las áreas bajo alerta amarilla serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y lluvias intensas en cortos períodos. Para estos sectores se prevén acumulados de entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

En tanto, las zonas comprendidas en la alerta naranja presentan un escenario de mayor severidad, con probabilidad de tormentas fuertes a localmente severas, que podrían incluir intensa actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y lluvias muy intensas concentradas en breves lapsos. En estos casos, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 50 y 100 milímetros, con eventuales superaciones localizadas.

Sur santafesino: Rosario y región

Para el sur de la provincia, el SMN emitió además una alerta amarilla para la tarde del jueves 9, que abarca al departamento Rosario y se extiende a Constitución, San Lorenzo e Iriondo.

De acuerdo al informe oficial, durante la tarde del jueves, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos, con acumulados estimados entre 40 y 70 milímetros, que también podrían ser superados de forma puntual.

En este contexto, la Municipalidad de Rosario reiteró la necesidad de extremar las medidas de prevención y atender las recomendaciones de los organismos oficiales.

Recomendaciones a la población

Para zonas bajo alerta amarilla:

Evitar salir durante el desarrollo de las tormentas.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en una vivienda, edificio o vehículo cerrado.

Para áreas bajo alerta naranja:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma.

Salir únicamente si es estrictamente necesario.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Evitar zonas inundables y no transitar calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargar los teléfonos celulares con anticipación.

Tener a mano los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones ante la probabilidad de anegamientos, caída de árboles, interrupciones de servicios y otros efectos asociados a los fenómenos previstos.