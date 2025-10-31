0 Ingresos Brutos
Provinciales

Cronograma de pago de haberes de octubre para trabajadores provinciales

Cronograma de pago de haberes de octubre para trabajadores provinciales

La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 5% para octubre respecto a junio (1,5% julio, 1,5% agosto, 1% septiembre y 1% octubre), con un mínimo garantizado de $70.000.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de octubre se percibirán a partir del lunes 3 de noviembre y concluirán el viernes 7. Los pasivos provinciales a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.050.000 y el escalafón Policial y Penitenciario, tendrán el dinero depositado en sus cuentas el sábado 1.

De igual manera, los pasivos que cobren un monto superior a $1.050.000, tendrán depositado sus haberes el jueves 6 (día del bancario).

Las autoridades superiores del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación, Ministerio Público de la Defensa, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, cobrarán el lunes 10, pero tendrán el dinero depositado en sus cuentas el sábado 8 de noviembre.

La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 5% para octubre con respecto a junio (1,5 % julio, 1,5% agosto, 1% septiembre y 1% octubre). Además, por el mínimo garantizado, ningún trabajador percibirá un aumento inferior a $70.000 en relación al sueldo de junio.

Lunes 3 de noviembre (acreditación en cuenta sábado 1° de noviembre)

  • Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.050.000
    Escalafón Policial y Penitenciario.

Martes 4 de noviembre

  • Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.050.000
    Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 5 de noviembre

  • Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.050.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Viernes 7 de noviembre (acreditación en cuenta jueves 6 de noviembre)

  • Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.050.000

Lunes 10 de noviembre (acreditación en cuenta sábado 8 de noviembre)

Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

