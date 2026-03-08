Corsalini encabezó encuentros con sindicatos, jubilados y entidades productivas en el departamento Constitución

El intendente de Pérez, Pablo Corsalini, junto a dirigentes del espacio “Vamos Santa Fe”, encabezó una serie de encuentros en el departamento Constitución con referentes sindicales, institucionales y sociales de las localidades de Pavón y Villa Constitución, en el marco de una agenda de trabajo orientada a relevar demandas y elaborar propuestas de políticas públicas para la provincia.

La actividad forma parte de una serie de recorridas que el espacio —integrado por intendentes peronistas de Santa Fe— viene desarrollando en distintos puntos del territorio con el objetivo de construir un diagnóstico sobre la situación social y productiva.

“El objetivo de estas recorridas es poder escuchar a la gente. La motosierra de Milei y el ajuste de Pullaro hoy dejan a más gente fuera del sistema. No vamos a poder construir un programa de gobierno si no estamos junto a los excluidos”, sostuvo Corsalini durante la jornada.

Reuniones con sindicatos, instituciones productivas y jubilados

La agenda comenzó en Pavón, donde se realizó un encuentro con referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Participaron el intendente local José López, el intendente de Pérez Pablo Corsalini, el intendente de María Teresa, Gonzalo Goyechea, el intendente de Santa Isabel, Pablo Giorgis, y el exintendente de Acebal, Daniel Siliano.

Posteriormente, la comitiva visitó la Agencia de Desarrollo Productivo de Villa Constitución, donde fueron recibidos por su gerente Martín Michel y por Juan Guasone, integrante de la institución. En ese espacio dialogaron sobre la situación económica regional y los desafíos para el desarrollo productivo.

Más tarde, los dirigentes mantuvieron una reunión con representantes de centros de jubilados de Villa Constitución, donde abordaron las problemáticas que atraviesa el sector en el actual contexto económico.

La jornada concluyó con un encuentro con referentes territoriales de “Vamos Santa Fe” del departamento Constitución.

Construcción de un programa provincial

Al cierre de la actividad, Corsalini destacó el crecimiento territorial del espacio y su proyección provincial.

“Somos un espacio peronista que tiene integrantes en los 19 departamentos de la provincia. También contamos con gestiones exitosas que las vecinas y los vecinos de nuestras localidades revalidan con el voto. Ahora estamos trabajando para construir un programa de gobierno para la provincia de Santa Fe”, afirmó.