Corsalini afirmó que Santa Fe sólo va a crecer empujada por las pymes

Intendentes peronistas del espacio Vamos recorrieron el departamento Caseros y visitaron emprendimientos productivos en Arteaga, Berabevú y Gödeken para relevar necesidades del sector y construir un diagnóstico provincial basado en la economía local.

En el marco de una serie de recorridas por los 19 departamentos de la provincia, intendentes peronistas santafesinos agrupados en el espacio Vamos visitaron distintas pymes del departamento Caseros con el objetivo de conocer de primera mano la realidad del sector productivo y avanzar en la construcción de un diagnóstico territorial.

Durante la jornada, el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, remarcó el rol estratégico de las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo provincial. “Santa Fe sólo va a crecer empujada por las pymes, que son el principal generador de empleo”, sostuvo.

El dirigente explicó que el grupo de intendentes viene realizando recorridas por todo el territorio provincial para diseñar una propuesta de gestión basada en las demandas reales de las comunidades. “Somos un grupo de intendentes peronistas con gestiones exitosas que recorremos los 19 departamentos para cocrear el diagnóstico que nos permita construir un nuevo modelo de gestión que atienda las demandas de las vecinas y vecinos”, afirmó.

En la misma línea, destacó el potencial productivo del interior santafesino y el papel de los gobiernos locales en el acompañamiento a las economías regionales. “Nuestra provincia está llena de experiencias que muestran el trabajo, la innovación y el potencial de las economías locales”, señaló.

Recorrida por emprendimientos productivos

La actividad comenzó en Casilda y continuó con la visita a una huerta en Gödeken, un emprendimiento con sistema de cultivo sin suelo que cuenta con una superficie de 2.000 metros cuadrados.



Posteriormente, la comitiva recorrió un molino harinero en Berabevú, en funcionamiento desde 2015, y finalizó la jornada en un alojamiento de cerdos en Arteaga, que alberga más de 23.000 ejemplares.

Participaron de la recorrida los intendentes Julián Vignatti (Arteaga), Leonardo Bagnasco (Berabevú), Juan Rucci (Gödeken), Pablo Giorgis (Santa Isabel), Gonzalo Goyechea (María Teresa) y Diego Dealbera (Villada), junto al concejal de San José de la Esquina Claudio Prandi y referentes de Los Quirquinchos.

Apoyo al sector productivo

Desde el espacio Vamos remarcaron que los gobiernos locales cumplen un rol central en el acompañamiento a las pymes, al ser quienes trabajan de manera cotidiana junto al sector productivo.

La recorrida por el departamento Caseros se enmarca en una agenda de visitas que continuará en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de relevar necesidades, fortalecer el entramado productivo y consolidar una propuesta de desarrollo basada en la industria, el trabajo y las economías regionales.