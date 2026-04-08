Comenzaron las inscripciones al programa Eureka para que jóvenes desarrollen proyectos comunitarios

La iniciativa está destinada a jóvenes de 15 a 29 años de toda la provincia. La inscripción será a partir de este miércoles, 100% online y permanecerá abierta durante todo el año. Los proyectos que resulten seleccionados recibirán un financiamiento de un 1 millón de pesos para su desarrollo y ejecución en el territorio.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, abre las inscripciones para que jóvenes de entre 15 y 29 años puedan participar del programa “Eureka: ideas que transforman”, una propuesta que busca impulsar iniciativas juveniles con impacto en sus comunidades.

La propuesta tiene como objetivo promover la participación ciudadana y fortalecer el protagonismo de las juventudes mediante el diseño, desarrollo e implementación de proyectos territoriales y grupales, integrados por equipos de entre tres y seis participantes, orientados al fortalecimiento comunitario.

El programa abre su inscripción, a partir de este miércoles 8, por tercer año consecutivo con el propósito de continuar acompañando a jóvenes que buscan generar cambios reales en la vida cotidiana de sus barrios y localidades. En este marco, los proyectos que resulten seleccionados recibirán un financiamiento de un 1.000.000 de pesos para su desarrollo y ejecución en el territorio.

Los proyectos deberán estar vinculados a temáticas como la construcción de lazos y ciudadanía, expresiones sociales, culturales y artísticas, integración sociojuvenil y bienestar joven, promoviendo acciones que fortalezcan la convivencia, la inclusión y la participación activa de las juventudes.



Al respecto, el director de Juventudes, Gastón Noyjovich, destacó: “Eureka es una herramienta que busca potenciar el protagonismo de las juventudes en cada territorio, acompañando sus ideas y brindándoles la posibilidad de transformar esas propuestas en acciones concretas que generen impacto en sus comunidades”.

En esta nueva edición, el programa incorpora tres líneas de trabajo que acompañan las distintas etapas del desarrollo de los proyectos. Estas líneas son Eureka Forma, Eureka Crea y Eureka Acciona, pensadas para fortalecer capacidades individuales y colectivas, promover vínculos saludables y consolidar redes comunitarias en toda la provincia.

Noyjovich remarcó “el programa no solo impulsa proyectos, sino que también promueve espacios de formación y acompañamiento para que los jóvenes puedan desarrollar habilidades vinculadas al liderazgo, la participación y la innovación social, fortaleciendo su rol dentro de la comunidad”.

Inscripciones

La inscripción se realiza de manera completamente online a través del link https://www.santafe.gob.ar/gestionesciudadanas/tramite/69a58e274bb820f9acc8d6d4. Allí, los jóvenes podrán completar el formulario correspondiente y presentar sus propuestas.

Quienes deseen participar o realizar consultas podrán comunicarse con la Dirección de Juventudes a través del correo electrónico direcciondejuventudes@santafe.gov.ar. Los resultados de la convocatoria serán informados a través del portal web de la Provincia y mediante el correo electrónico consignado por cada postulante en el formulario de inscripción.