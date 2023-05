Clara García: Que Perotti vuelva y se haga cargo de no haber cumplido con la promesa de paz y orden

🔊 LEER NOTA



La precandidata a diputada provincial por la lista Adelante (Juntos para cambiar Santa Fe) dijo que “hay una falta de reacción que preocupa” y llamó a “no naturalizar” que los establecimientos educativos “cierren su puertas por temor a ser baleados y que haya homicidios todos los días”.

La precandidata a diputada provincial por la lista Adelante (Juntos para cambiar Santa Fe) Clara García expresó su preocupación ante los homicidios que se suceden a diario en Rosario y sus adyacencias, a lo que se sumaron ahora amenazas a establecimientos a escuelas, y llamó a “no naturalizar” que los establecimientos educativos “cierren sus puertas por temor a ser baleados y que haya homicidios todos los días”.

“Frente a estos hechos tremendos que suceden en Rosario (como la reciente amenaza a la secundaria N°411 “Leónidas Gambartes” y la primaria Nº60 «Mariano Moreno»), la única respuesta del gobierno provincial es cerrar las escuelas como ya hizo con las comisarías, cuando se limitó a colocar vallas delante de los edificios baleados”, criticó.

En ese marco, García apuntó directamente al gobernador Omar Perotti: “Está en Egipto (África) hace varios días, teóricamente buscando posibles inversiones junto al ministro de Producción (Daniel Costamagna), mientras acá la sequía sigue haciendo estragos sobre todo a los pequeños productores y vivimos esta terrible tragedia de tener casi tantos homicidios como días del año han transcurrido. Vuelvan y háganse cargo de la estafa electoral que supone no haber cumplido en lo más mínimo con la promesa electoral de paz y orden”, declaró.

“Cómo pedirles a esas docentes y directivos que piensen en calidad educativa, en innovación, en incorporar tecnología, en preparar a los chicos para la vida si los tienen que contener del hambre y de la violencia”, añadió la actual legisladora.

Al mismo tiempo, precisó que los precandidatos y precandidatas a la Gobernación aún no han sido convocados por la provincia: “No hubo convocatoria ni la habrá mientras el gobernador esté en el exterior. Seguimos sin tener una mesa de trabajo con planificación, con diagnóstico, con objetivos y responsables. Hay una falta de reacción que preocupa”.

“Gobernar no es para cualquiera; es tener capacidad de gestión, autoridad y también diálogo político”, afirmó, tras lo cual cuestionó al ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, a cargo de la gestión por estos días: “Como si fuera un comentarista y no la máxima autoridad de la provincia ante la ausencia del gobernador, dijo que no cree que las amenazas a las escuelas provengan de un ‘loquito suelto’, sino que alguien lo planeó, lo hizo y lo viralizó. Un comentario obvio y trivial de una situación que se les fue de las manos porque no se prepararon, no formaron equipos, no elaboraron un plan, no invirtieron”, finalizó.