Caren Tepp respondió a Provincias Unidas: Se me acusa de algo que no administro, es un absurdo jurídico

La flamante diputada nacional Caren Tepp respondió con firmeza a las acusaciones formuladas por Provincias Unidas, quienes denunciaron un supuesto financiamiento irregular a través de una asociación civil vinculada a la publicidad en redes sociales.

“Es increíble, se me acusa de administración fraudulenta de fondos que no administro, un absurdo jurídico que solo busca ensuciarme. Por eso la gravedad del hecho que quiero se aclare inmediatamente”, expresó Tepp, quien recientemente asumió su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

En su defensa, la legisladora electa amplió: “La denuncia se monta sobre una fake news donde quieren hacer creer que se desviaron fondos ‘para ayudar a los inundados’ de una inundación que pasó hace más de 20 años. Somos estrictos en la transparencia y la rendición de cuentas que se presentan en tiempo y forma ante el Tribunal Electoral”.

Tepp confirmó que instruyó a su equipo legal para ponerse a disposición de la Justicia y exigir una pronta aclaración del caso. “Hay que terminar con estas prácticas de la vieja política donde todo vale. El odio y la mentira que desatan es proporcional a la esperanza que venimos generando. A eso también vamos al Congreso: a cambiar las reglas y recuperar la verdad en la política”, concluyó.

La dirigente, que forma parte del espacio Fuerza Patria, atribuyó la denuncia a un intento de desprestigio en el marco de la reciente reconfiguración política en Santa Fe, donde se han intensificado las disputas internas y los cruces públicos entre distintos sectores.