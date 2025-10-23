Caren Tepp: Recorrimos la provincia mirando a los ojos y escuchando a la gente

Después de más de dos meses recorriendo los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, la lista de candidatos a diputadas y diputados nacionales de Fuerza Patria, encabezada por Caren Tepp, cerró la campaña en la ciudad de Rosario con un masivo encuentro lleno de militancia y emoción, acompañada por todos los representantes del frente.

“En cada pueblo vi la fuerza de la gente que, a pesar de todo, no se resigna. Recorrimos la provincia mirando a los ojos y escuchando. No entramos en las provocaciones de los políticos de siempre, porque nuestro compromiso es con el pueblo, no con los titulares. Este trabajo que empezamos se tiene que sostener en el tiempo”, expresó Tepp.

Durante la campaña, Tepp y los integrantes de la lista realizaron asambleas ciudadanas en cada rincón de la provincia, donde mantuvieron encuentros con vecinos, clubes, empresas, ONGs, escuelas y hospitales. “En cada encuentro fuimos construyendo la agenda que vamos a llevar al Congreso. Escuchar, estar cerca y poner la cara son las herramientas más poderosas que tiene la política cuando se hace con honestidad”, señaló.

La candidata también destacó uno de los hitos del recorrido: la reconstrucción del diálogo político con el campo. “Hemos logrado tender puentes con los sectores productivos, sin prejuicios y con la convicción de que el desarrollo tiene que incluir a todos. Estamos creando un nuevo vínculo basado en el respeto y el trabajo”, afirmó Tepp.

Además, durante el acto, Tepp compartió una carta de agradecimiento dirigida a todas y todos los que acompañaron la recorrida provincial.

El cierre de Fuerza Patria en Rosario consolidó una campaña marcada por la cercanía, la escucha y la construcción colectiva, con el compromiso de llevar al Congreso la voz de los santafesinos y santafesinas que no se resignan.

Carta de Caren Tepp