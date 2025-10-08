Caren Tepp: Pullaro ataca a los trabajadores públicos que en su mayoría confiaron en él en 2023

La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria participó de Asambleas Ciudadanas en Santa fe y Santo Tomé. En su recorrida por el departamento La Capital, Caren Tepp cuestionó duramente las políticas de los gobiernos provinciales y nacionales en contra de los trabajadores.

Fue contundente Caren Tepp cuando habló de Javier Milei y Maximiliano Pullaro, ante esto, remarcó: “Hay un gobernador que ataca a los trabajadores públicos sistemáticamente, pero cuentan con nosotros para esta pelea, no para resistir sino para construir lo que viene”.

En este sentido, la concejala de la ciudad de Rosario participó de reuniones con mujeres en el Partido Justicialista, en el Sindicato de Luz y Fuerza con sus trabajadores, al igual que participó de dos Asambleas Ciudadanas en Santa Fe y Santo Tomé.

Frente a esto, la candidata a diputada nacional de Fuerza Patria, reflexionó: “Las mujeres representamos lo contrario del proyecto de Maximiliano Pullaro y Javier Milei, ellos pregonan el sálvese quien pueda, nosotras representamos el cuidado y la empatía, cuando el poder propone la violencia para resolver los problemas, es más importante que nunca que nosotras estemos para proponer otra forma de hacer las cosas”.

Pablo Corsalini, Intendente de Perez y 6to. en la lista de Fuerza Patria agregó «Vamos a ser la voz de los pequeños productores, comerciantes, jubilados, docentes, estudiantes, trabajadores, personas con discapacidad, y todos los sectores, que son la inmensa mayoría, que hace meses sufren las consecuencias de estas políticas deshumanizantes y quiebran el tejido social».

Para cerrar, el candidato Oscar “Cachi” Martínez criticó duramente la gestión del gobierno nacional y concluyó: “Tenemos que ponerle límites a la motosierra para los argentinos y los santafesinos, a la provincia de Santa Fe la atravesó al medio paralizando obras que todos los días lo vemos con enorme dolor”. Además, agregó: “Estamos cansados de este ajuste que ha profundizado las desigualdades, castiga a los trabajadores, ofende a los humildes, ataca a los sectores vulnerables y gobernar para los poderosos”.