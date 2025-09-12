Fuego
Caren Tepp: Fuerza Patria le va a poner un freno a las motosierras de Pullaro y Milei

Fuerza Patria Santa Fe presentó su lista de candidatas y candidatos a diputados nacionales en la ciudad de Santa Fe con la presencia de dirigentes, militantes y referentes de toda la provincia.

Caren Tepp, cabeza de lista de Fuerza Patria en Santa Fe, aseguró: “No venimos solo a enfrentar este presente de angustia, ni a mirar con nostalgia el pasado. Venimos a construir el futuro, lo que viene”. Y remató: “Soy consciente y estoy enormemente agradecida de estar en este momento, representando al movimiento que le dio los años más felices al pueblo de nuestra patria. El único camino posible es este, el de la unidad. Sin unidad no hay futuro para nuestra gente. Primero la patria, después el movimiento y, por último, las mujeres y los hombres”.

Tepp también cuestionó al actual gobierno provincial: “Lo que propone Unidos es una estafa electoral. Es una fuerza que busca mantenerse en el poder por los cargos. La principal preocupación de Pullaro hoy es frenar a fuerza patria, y esta fuerza es la que va a poner un límite tanto a la motosierra de Milei como a Pullaro”.

Por su parte, Agustín Rossi apuntó contra el gobierno nacional y expresó: “Frente al intento de retroceso más grande de la historia, venimos a oponer la fuerza más poderosa de este país: la fuerza patria”.

Además, destacó la necesidad de ampliar la representación legislativa: “Se necesitan más diputadas y diputados para frenar la crueldad de las políticas de Milei”.

Alejandrina Borgatta, concejala de Villa Constitución e integrante de la lista, envió un mensaje a la militancia: “Quiero pedirles que nos acompañen a recorrer cada punto de la provincia de Santa Fe para garantizar el 26 de octubre un triunfo para nuestro pueblo, que merece vivir en paz y con dignidad”.

También tomó la palabra el referente del Frente Renovador, Oscar “Cachi” Martínez, candidato a diputado nacional, quien sostuvo: “Los santafesinos vamos a decirle basta a Milei. Convocamos a jóvenes como Caren Tepp, que son parte de un colectivo que defiende los valores que siempre levantamos, y también a experimentados como Agustín Rossi, que van a aportar su sabiduría para frenar la motosierra del gobierno nacional”.

La lista de Fuerza Patria se completa con Fernanda Gigliani, Pablo Corsalini, Silvana Teisa, Roque Ojeda y Evelyn Roa.

Del acto participaron militantes de distintos espacios políticos, el presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, Guillermo Cornaglia; el senador nacional Marcelo Lewandowski; los diputados nacionales Germán Martínez y Florencia Carignano; los senadores provinciales Osvaldo Sosa y Rubén Pirola; la diputada provincial Alejandra Rodenas; además de intendentes, presidentes comunales y concejales justicialistas y de Ciudad Futura.

