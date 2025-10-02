Caren Tepp cuestionó a Pullaro por una declaración sexista

La candidata a diputada por Fuerza Patria, Caren Tepp, respondió con dureza a las declaraciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien había señalado en un acto político: “Está la mujer de Monteverde que se quiere edulcorar al peronismo”, en alusión a la dirigente.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Tepp afirmó: “Yo no soy la mujer de nadie, yo soy Caren Tepp, pero usted, Pullaro, es el gobernador de Milei”. En su descargo, la dirigente vinculada al espacio de Ciudad Futura cuestionó el tono de los dichos del mandatario provincial y los calificó como ofensivos hacia todas las mujeres.

“Quiero recordarle, gobernador, que además de dirigente político, usted tiene un rol institucional. Y su comentario no solo me ofende a mí, ofende a todas las mujeres de esta provincia. Gobierne para quienes lo votaron y para quienes no lo votamos también”, señaló.

La candidata sostuvo que la expresión del gobernador refleja una mirada que subestima a las mujeres y las reduce a su vínculo con los hombres: “No me sorprende que piense que las mujeres valemos por el hombre que tenemos al lado y no por nuestros propios méritos, por nuestras ideas y por nuestros sueños. Pero le digo algo: deje de subestimarnos, porque es nuestra fuerza, la fuerza de las mujeres, la que hoy está sosteniendo lo que usted debería garantizar”.

En esa línea, Tepp destacó el rol de las docentes, médicas, enfermeras y referentes barriales que, según expresó, están sosteniendo las comunidades en medio de la crisis. “Son las maestras que educan a nuestros hijos, a las que usted castiga y persigue, obligándolas a ir a trabajar aún estando enfermas. Son médicas y enfermeras, las que cuidan a nuestros padres y abuelas, a las que usted tiene con salarios de miseria. Son mujeres también las que en los barrios le ponen el hombro a la crisis y le están dando de comer a nuestros vecinos”, enumeró.

Asimismo, la candidata de Fuerza Patria remarcó que su espacio político fue opositor al presidente Javier Milei desde el inicio de la gestión nacional, mientras —según sostuvo— Pullaro acompañó sus decisiones: “Somos nosotras las que no tuvimos miedo de enfrentar a Milei desde el primer día, mientras usted se dedicaba a darle todo lo que necesitaba para hacernos la vida más difícil”.

Finalmente, Tepp afirmó que la coalición de 12 partidos que integra es “la única capaz de frenar la motosierra de Milei y también la del gobernador Pullaro”, y llamó al mandatario santafesino a dejar “la campaña permanente” para abocarse a la gestión: “Deje la campaña permanente, póngase a gobernar de una vez, porque la gente está cansada de vivir tan mal. Déjenos a nosotros y a nosotras la tarea de pelear contra quienes tengamos que pelear”.

Como cierre, la candidata se refirió a su identidad política: “Las causas del justicialismo no se edulcoran ni se matizan. Se levantan y se llevan como bandera a la victoria”.