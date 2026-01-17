Cárcel de alto perfil en Piñero: El Infierno ya tiene un 40% de avance

La construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 8, conocida como “El Infierno”, avanza en el predio ubicado en la intersección de las rutas AO12 y 14, en Piñero. Con un progreso cercano al 40%, el proyecto se perfila como la primera cárcel de alto perfil del país y una de las más complejas de la región, pensada para alojar a internos vinculados a delitos de extrema violencia y crimen organizado.

Durante una recorrida por el lugar, el gobernador Maximiliano Pullaro puso el foco en el impacto operativo que tendrá el complejo una vez finalizado: separar a los detenidos más conflictivos del resto del sistema y reducir su capacidad de contacto con el exterior. La obra prevé 1.152 plazas distribuidas en cuatro módulos, con celdas individuales y controles estrictos de circulación y comunicación.

El diseño contempla un doble muro perimetral de 1.800 metros de extensión y 10 metros de altura, con torreones de vigilancia cada 70 metros y una torre central de 36 metros para monitoreo integral del predio. Cada módulo contará con 24 pabellones, boxes de comunicación sin contacto físico, atención sanitaria intramuros, sala de conferencias y helipuerto, con el objetivo de minimizar traslados y reforzar la seguridad.

Según datos oficiales, al nuevo penal serán trasladados alrededor de 500 internos actualmente clasificados en distintos niveles de alto perfil dentro del sistema penitenciario santafesino. La relocalización permitirá descomprimir otras unidades y profundizar la segmentación de la población carcelaria según su peligrosidad.

Desde el área ejecutora de la obra se indicó que trabajan en simultáneo 12 grúas y unos 400 operarios de manera directa, además del empleo indirecto que genera el proyecto. Si se cumplen los plazos previstos, la cárcel podría estar operativa hacia octubre, en un contexto en el que la provincia apuesta a ampliar su infraestructura penitenciaria como parte de una estrategia integral de seguridad pública.