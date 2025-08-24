Aumento del 27.98% en el boleto del transporte interurbano

El Gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó un incremento del 27,98% en las tarifas de todas las líneas de colectivos interurbanos que prestan servicios en el territorio provincial. La medida se aplica a partir del sábado 23 de agosto.

El Decreto Nº 1792/2025 fue suscripto por el gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Según lo informado, el ajuste comenzará a regir de manera escalonada: en el caso de las compañías que no operan con el sistema SUBE, el aumento se aplica a partir del sábado 23 de agosto; para las que sí utilizan SUBE, el ajuste se implementará entre una semana y diez días después.

Se trata del segundo aumento en el costo del boleto del transporte interurbano en la provincia durante 2025.

Ejemplos: De Rosario a Villa Cañás el pasaje costará 31100 pesos y de Venado Tuerto a Villa Cañás su valor será de 7700 pesos

Decreto Nº 1792/2025