Análisis político: Cómo se reconfiguró el voto en Santa Fe entre abril y octubre

El equipo de Doxa Data Consultores, liderado por Roque Cantoia, junto a Mario Ramos, elaboró un análisis visual de las Elecciones Nacionales 2025 en la provincia de Santa Fe, a través de mapas interactivos que permiten observar cómo varió el comportamiento electoral entre abril y octubre, con foco en los patrones geográfico-productivos que definen el voto santafesino.

La Libertad Avanza: Victoria amplia, con matices territoriales

El espacio La Libertad Avanza (LLA) logró una victoria contundente en toda la provincia. Sin embargo, el crecimiento no fue uniforme: el salto más alto se registró en el corredor oeste y en el sur agroindustrial, mientras que en el norte y la zona costera el incremento fue más moderado.

Los departamentos Las Colonias y Castellanos se consolidaron como los de mayor expansión —con más de 35 puntos porcentuales de crecimiento respecto a abril—, seguidos por San Martín y Belgrano. Según Doxa, el votante que en abril respaldó a Maximiliano Pullaro priorizó en octubre la disputa nacional.

En cambio, el crecimiento fue “modesto” en Vera, San Javier y Garay. En Rosario, el desempeño libertario tuvo un salto “más cualitativo que cuantitativo”: LLA se impuso contra todo pronóstico incluso en el territorio históricamente más adverso para Javier Milei.

Fuerza Patria: Mejora general, pero sin romper la polarización

El frente Fuerza Patria (FP) también mejoró su desempeño en los 19 departamentos santafesinos en comparación con las tres listas del ecosistema peronista que compitieron en abril. En el norte y en el departamento La Capital, la fuerza creció más de 10 puntos, favorecida por la ausencia de Amalia Granata y con escasa competencia en ese segmento identitario.

Sin embargo, Fuerza Patria no logró capitalizar el descontento con Milei en San Lorenzo y Rosario, donde el crecimiento fue más moderado.

Según el informe, la polarización fue asimétrica: aunque Fuerza Patria avanzó, no lo hizo al ritmo de La Libertad Avanza. Persisten limitaciones de transversalidad, ya que el espacio mejora en sus territorios afines pero no logra expandirse hacia el centro del mercado electoral.

Provincias Unidas: Sin anclaje competitivo

Por su parte, Provincias Unidas (PU) no consiguió sostener la estructura ni el nivel de aprobación necesarios para frenar el proceso de polarización. En abril, el corredor productivo y las pequeñas localidades habían sido sus bastiones; sin embargo, en octubre esas mismas zonas cambiaron de orientación y de referencia partidaria.

El análisis destaca que en las elecciones nacionales se vota mirando a CABA, lo que afectó el rendimiento del espacio.

Las mayores caídas se registraron en Belgrano, Iriondo, San Martín y Caseros (−24,1 puntos), donde el corredor industrial-agro se reordenó en torno a la dicotomía LLA–FP, dejando a PU sin anclaje competitivo.

Aun así, el frente logró resistir parcialmente en San Javier, Garay y San Cristóbal, donde mantuvo presencia y llegó a terciar frente a los polos principales.

Una lectura de contexto

Para Doxa Data, cada elección activa motivaciones distintas. En las provinciales, la estructura territorial, la gestión y la imagen personal siguen siendo determinantes; mientras que en las contiendas nacionales prevalece el posicionamiento político y la “escudería”.

En el caso santafesino, el temor al retorno del kirchnerismo, impulsado por el triunfo bonaerense, dejó una huella profunda. “El pasado pesa más que el presente —sostiene el informe—, y los electorados no revierten fácilmente después de una elección de punto de inflexión como la de 2023”.

El consenso mayoritario, válido tanto en abril como en octubre, se resume en una definición clara: “no volver atrás”.