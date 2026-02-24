Amplían la cobertura en salud mental y facilitan traslados y alojamiento a policías y penitenciarios

La Provincia anunció medidas concretas para mejorar las condiciones laborales del personal de seguridad. Habrá refuerzo en el transporte, sistema de alojamiento en Rosario para agentes del interior y cobertura del 100% en medicamentos de salud mental, también para sus familias.

La Provincia de Santa Fe presentó un paquete de acciones orientadas a mejorar el bienestar y la operatividad del personal policial y penitenciario, con foco en tres ejes centrales: movilidad, alojamiento y salud mental. Las medidas fueron coordinadas entre los ministerios de Justicia y Seguridad, de Salud y de Economía, y apuntan a aliviar situaciones cotidianas que afectan directamente la calidad de vida de los efectivos.

Durante el anuncio realizado en la sede de Gobierno en Rosario, la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, explicó que se trata del fortalecimiento de programas ya existentes, con ajustes destinados a resolver problemas estructurales.

Uno de ellos es el desequilibrio geográfico entre los lugares de reclutamiento y los destinos de servicio. Mientras la mayor demanda de efectivos se concentra en el sur provincial, el ingreso de nuevos agentes se registra mayormente en el norte. Esta situación obliga a numerosos policías a realizar extensos traslados semanales.

Refuerzo en el transporte y nuevas paradas

En ese marco, se incorporaron dos nuevas unidades que conectan la ciudad de Santa Fe con el departamento Castellanos, facilitando el acceso a Rafaela y Frontera. También se reforzaron los traslados entre Rosario y Venado Tuerto, y desde la capital provincial hacia Vera y San Javier.

Además, se sumaron paradas intermedias para optimizar los recorridos. En el trayecto Santa Fe–Rosario se incorpora una parada en el kilómetro 141 mediante una unidad tipo Traffic de la Policía. En sentido inverso, Rosario–Santa Fe, se establecen paradas en los kilómetros 0, 11 (zona del peaje) y 141.

El objetivo es reducir la necesidad de concurrir a las terminales de ómnibus y minimizar tiempos y costos de traslado, una demanda reiterada por el personal que presta servicio lejos de su lugar de residencia.

Alojamiento para agentes del interior que trabajan en Rosario

Otra de las medidas anunciadas apunta a resolver una problemática concreta en Rosario, ciudad que concentra una alta cantidad de efectivos provenientes de otros departamentos.

A partir del 1 de marzo, se implementará un sistema de alojamiento destinado, en una primera etapa, a policías del departamento Vera que se desempeñan en las Unidades Regionales II, IV, VI y VIII. La iniciativa permitirá que quienes lo requieran puedan pernoctar en la ciudad, evitando viajes diarios extensos o gastos particulares en hospedaje.

La medida busca ordenar la logística del servicio y aliviar la carga económica y física que implica cumplir funciones lejos del hogar.

Cobertura integral en salud mental para efectivos y sus familias

El tercer eje —y uno de los más sensibles— es la ampliación de la cobertura en salud mental. Para ello se conformó una unidad de gestión tripartita integrada por los ministerios de Economía (a través de Iapos), de Salud y de Justicia y Seguridad, con el objetivo de diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas específicas para el personal de seguridad.

Entre las medidas en desarrollo se destaca la cobertura del 100% en medicamentos vinculados a tratamientos de salud mental para los efectivos incluidos en Iapos, beneficio que también alcanzará a quienes se incorporen en el futuro.

El programa, además, ampliará su alcance al grupo familiar de los agentes, permitiendo el acceso a asistencia terapéutica. Según explicó Orciani, el abordaje apunta a una mirada integral: el desempeño del agente también está condicionado por la estabilidad emocional y sanitaria de su entorno cercano.

En la misma línea, el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa, indicó que el esquema tripartito permitirá avanzar en dos líneas estratégicas: la capacitación de equipos que trabajan en el ámbito de Justicia y Seguridad y el fortalecimiento de acciones preventivas.

Por su parte, el coordinador del Programa de Prevención y Detección Temprana de Enfermedades de Iapos, Pablo Ríos, subrayó que no es posible exigir un desempeño pleno a un agente si un familiar directo atraviesa un padecimiento de salud mental sin acceso a tratamiento, por lo que consideró clave garantizar la atención al grupo familiar.

Impacto directo en la calidad del servicio

Las medidas se enmarcan en una política más amplia de mejora de las condiciones laborales del personal policial y penitenciario. En términos operativos, el refuerzo del transporte y el alojamiento apuntan a reducir el desgaste físico y económico de los efectivos. En el plano sanitario, la ampliación de la cobertura busca atender una dimensión muchas veces postergada en las fuerzas de seguridad.

En conjunto, las decisiones buscan fortalecer el desempeño profesional mediante mejores condiciones de trabajo, con impacto directo tanto en la vida de los agentes como en la calidad del servicio que prestan a la comunidad.