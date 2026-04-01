Alerta por tormentas: Naranja para el sur y Amarilla para el centro de Santa Fe

La advertencia meteorológica rige para la noche del miércoles 1° de abril en los departamentos General López y Caseros, mientras que la alerta amarilla se extiende desde la tarde hacia el centro provincial hasta el mediodía del jueves 2 de abril. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El sur de la provincia de Santa Fe se encuentra bajo alerta naranja por tormentas, mientras que el centro provincial permanece bajo alerta amarilla, ante la previsión de lluvias intensas y fenómenos meteorológicos de variada intensidad durante las próximas horas.

La alerta naranja afectará específicamente a los departamentos General López y Caseros durante la noche del miércoles 1° de abril, con tormentas que podrían alcanzar características severas. En tanto, la alerta amarilla se extiende desde la tarde del miércoles hacia el centro de la provincia y se mantendrá hasta el mediodía del jueves 2 de abril.

Tormentas fuertes y lluvias abundantes

En las zonas bajo alerta amarilla, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. También se espera actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h, con acumulados de lluvia estimados entre 30 y 70 milímetros, que podrían superarse de forma puntual.

Por su parte, la alerta naranja advierte sobre tormentas fuertes, algunas localmente severas, con precipitaciones intensas, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. En estas áreas, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de registros superiores en sectores específicos.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Evitar salir durante la tormenta.

No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

Mantener cerradas puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones ante la alerta naranja

Seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma.

Salir solo en caso de necesidad.

Permanecer en construcciones cerradas y seguras.

Desconectar electrodomésticos y cortar la energía si ingresa agua.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas.

Asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna, y cargar los celulares con anticipación.

Tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Las autoridades recomiendan seguir la evolución del pronóstico y adoptar medidas preventivas, especialmente en las zonas del sur provincial donde se prevén los fenómenos de mayor intensidad, con el objetivo de reducir riesgos y evitar situaciones de emergencia durante el desarrollo de las tormentas.