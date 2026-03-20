Alerta naranja y amarilla por tormentas: Prevén lluvias intensas, ráfagas y posible granizo en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel naranja y amarillo por tormentas para este viernes 20 y sábado 21, que afectará inicialmente a los departamentos General López y Caseros, y luego se extenderá hacia el centro y norte de la provincia de Santa Fe.

Según el informe oficial, durante la mañana del viernes se esperan las primeras tormentas en el sur provincial, con un progresivo desplazamiento del sistema hacia otras regiones en el transcurso de la jornada y el sábado.

Niveles de alerta y condiciones previstas

Alerta naranja

En las zonas bajo este nivel, se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas. Estarán acompañadas por lluvias intensas en lapsos breves, actividad eléctrica persistente, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman acumulados de entre 60 y 80 milímetros, con picos superiores en sectores localizados.

Alerta amarilla

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se prevén lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.

Para alerta naranja:

Seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades locales.

Limitar las salidas al mínimo indispensable.

Permanecer en construcciones seguras como viviendas o edificios públicos.

Evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas.

Asegurar elementos que puedan volarse.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, linterna, radio a pilas y botiquín.

Mantener los teléfonos celulares cargados y tener a mano los números de emergencia.

Para alerta amarilla:

Evitar salir durante las tormentas.

No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En caso de estar al aire libre, buscar refugio en un lugar cerrado.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.