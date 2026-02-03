Alerta amarilla: Tormentas fuertes en Santa Fe y luego llega el alivio

Tras varios días de calor extremo, las tormentas anunciadas para mitad de semana podrían generar un descenso de las temperaturas y un alivio esperado en gran parte de la provincia.

La provincia de Santa Fe se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, con un período de inestabilidad que comenzará en la mañana del miércoles 4 de febrero, se extenderá durante el jueves 5 y hasta el mediodía del viernes 6, de acuerdo con los reportes meteorológicos vigentes.

Durante estas jornadas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar hasta 75 km/h. Los acumulados de precipitación previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

Pronóstico de temperaturas

Miércoles 4: mínima de 23 °C y máxima de 35 °C .

mínima de y máxima de . Jueves 5: mínima de 21 °C y máxima de 33 °C .

mínima de y máxima de . Viernes 6: descenso térmico, con registros entre 20 °C y 27 °C, marcando un alivio tras las altas temperaturas.

Hacia el fin de semana, las condiciones tenderán a mejorar, con temperaturas estimadas entre 17 °C y 32 °C y menor probabilidad de fenómenos severos.

Detalle de la alerta amarilla

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por tormentas que pueden generar impactos puntuales, por lo que se recomienda extremar precauciones y seguir las indicaciones oficiales.

Recomendaciones a la población

Ante alerta amarilla por tormentas, se sugiere:

Evitar salir si no es necesario. No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua. Cerrar y alejarse de puertas y ventanas. Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir la evolución del pronóstico ante posibles actualizaciones.