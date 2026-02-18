Alerta Amarilla: Tormentas fuertes en el sur y centro de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias y tormentas de variada intensidad para la noche de este miércoles 18 de febrero en el sur y centro de la provincia de Santa Fe, luego de una jornada marcada por temperaturas elevadas que alcanzarán los 34ºC. La inestabilidad continuará durante el jueves 19, en un escenario climático que anticipa un marcado descenso térmico hacia el fin de semana.

Según el pronóstico oficial, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En cuanto a los acumulados, se estiman valores entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual, especialmente en sectores donde las tormentas se desarrollen con mayor intensidad.

Jueves inestable y cambio de masa de aire

La inestabilidad persistirá durante el jueves, con cielo mayormente cubierto y probabilidad de precipitaciones intermitentes. El cambio de condiciones comenzará a evidenciarse el viernes, cuando se prevé una mejora paulatina acompañada por un descenso significativo de la temperatura.

Para esa jornada, la mínima se ubicará en torno a los 17ºC y la máxima no superará los 28ºC. Hacia el fin de semana, el alivio térmico será más notorio: se esperan mínimas cercanas a los 19ºC y máximas de 25ºC, tendencia que se mantendría durante la próxima semana.

Recomendaciones ante el alerta amarillo

Ante este escenario, se recomienda a la población adoptar medidas preventivas:

Evitar salir durante las tormentas.

No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Mantener cerradas puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

Las autoridades recuerdan seguir los canales oficiales de información meteorológica para actualizaciones en tiempo real y eventuales cambios en el nivel de alerta.