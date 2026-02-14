Alerta amarilla por tormentas fuertes en el sur de Santa Fe y se amplía el domingo a toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas que alcanzará a distintos sectores de Santa Fe durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana.

Alerta por tormentas: qué zonas estarán afectadas y cuándo

Los departamentos Caseros y General López permanecerán bajo advertencia desde la noche del sábado 14 hasta la tarde del domingo 15 de febrero.

Para el domingo, en tanto, el nivel amarillo se ampliará a todo el territorio provincial a partir de las 3 de la madrugada. De acuerdo al pronóstico oficial, el lunes 16 la inestabilidad continuará en departamentos del centro y norte santafesino.

Qué implica el nivel amarilla

El informe prevé tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos pueden estar acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En cuanto a los registros de agua, se estiman acumulados entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superaciones puntuales.

Recomendaciones a la población

Ante este tipo de eventos, se aconseja:

Evitar salir durante las tormentas.

No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio.

Permanecer lejos de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado.

Las autoridades recomiendan seguir los reportes oficiales y extremar los cuidados, especialmente en zonas con antecedentes de anegamientos o complicaciones ante precipitaciones intensas.