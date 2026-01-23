Alerta amarilla por calor extremo en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el calor intenso se extenderá desde este viernes 23 y al menos hasta el lunes 26 de enero. Recomiendan extremar cuidados, especialmente en niñas, niños, personas mayores y grupos de riesgo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por altas temperaturas que alcanza a toda la provincia de Santa Fe y a amplias regiones del país. Según el informe oficial, a partir de este viernes 23 de enero y, al menos, hasta el lunes 26, se prevé un período de calor persistente, con registros térmicos por encima de los valores normales para esta época del año.

En el caso del sur santafesino, las temperaturas máximas se ubicarán entre los 34 y 37 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 23 y 26 grados, configurando jornadas de calor intenso y noches con escaso alivio térmico. De acuerdo con el análisis del SMN, recién a partir del martes se espera un leve descenso de las temperaturas máximas.

Qué se considera ola de calor

El SMN define como ola de calor a los períodos en los que las temperaturas máximas y mínimas superan o igualan, durante al menos tres días consecutivos y de manera simultánea, determinados valores umbral que varían según cada localidad. Desde el organismo remarcan que, como consecuencia del cambio climático, estos eventos tienden a ser cada vez más frecuentes, intensos y prolongados, afectando a un número creciente de personas.

Ante este escenario, se recomienda a las autoridades locales la habilitación de centros de amortiguación térmica, con el objetivo de brindar espacios frescos y seguros a las personas más vulnerables frente al aumento de la temperatura.

Síntomas y qué hacer ante un golpe de calor

Entre los principales síntomas de un golpe de calor se encuentran: dolor de cabeza intenso, náuseas, temperatura corporal elevada, confusión, pérdida de conciencia, respiración acelerada, pulso fuerte y piel enrojecida, caliente y seca.

Ante la aparición de estos signos, se debe trasladar de inmediato a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado, ofrecerle líquidos fríos —preferentemente agua o jugos naturales— y, si los síntomas persisten, concurrir a una guardia médica o llamar al 107 (SIES).

Recomendaciones de prevención

Para prevenir complicaciones asociadas al calor extremo, el SMN y las autoridades sanitarias insisten en mantener una buena hidratación y evitar la exposición al sol entre las 11 y las 16 horas.

Para niñas y niños, se aconseja ofrecer líquidos de manera frecuente, evitar comidas pesadas, refrescarlos con baños o paños húmedos, promover actividades tranquilas, protegerlos del sol con sombreros y ropa liviana, y nunca dejarlos dentro de vehículos cerrados.

Para adolescentes y personas adultas, se recomienda no consumir alcohol, aumentar la ingesta de líquidos aunque no haya sensación de sed, evitar esfuerzos físicos y comidas abundantes, y descansar ante mareos o fatiga. En el caso de las personas mayores, es clave que permanezcan en ambientes frescos y ventilados, con hidratación constante.

Desde el SMN reiteraron la importancia de seguir la información por los canales oficiales, prestar atención a los avisos y alertas vigentes y adoptar todas las medidas de cuidado necesarias mientras persistan las altas temperaturas.