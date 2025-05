143º Apertura de Sesiones Ordinarias: Discurso del Gobernador Maximiliano Pullaro

Pullaro sobre la seguridad: “Hoy la sociedad encuentra respuestas que hace tiempo no tenía”

En su discurso ante la Legislatura, el gobernador hizo una fuerte reivindicación de su política de seguridad como eje central de gestión. Mostró estadísticas que respaldan una baja sostenida en los delitos y reivindicó el carácter del Estado para enfrentar al crimen organizado y recuperar el control territorial.

Durante la apertura del 143° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, hizo eje este jueves en los resultados obtenidos en materia de seguridad desde el inicio de su mandato. El mandatario reivindicó su estrategia para bajar la violencia y marcó un quiebre con el pasado: “La sociedad encuentra respuestas que hace tiempo no tenía”.

Lo dijo este mediodía en el acto protocolar ante la Asamblea Legislativa, donde estuvo acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; los exgobernadores Omar Perotti y Antonio Bonfatti; los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti y de Rosario, Pablo Javkin, además del gabinete provincial y autoridades judiciales.

“Asegurar el orden en las calles y en las cárceles es nuestra prioridad”, expresó con firmeza ante legisladores, autoridades judiciales y representantes de la sociedad civil.

En un mensaje con fuerte tono institucional, Pullaro contrastó el escenario actual con el contexto de su primera apertura de sesiones, marcada por una ola de ataques organizados desde las cárceles. “No nos vamos a olvidar de las víctimas”, dijo, y reafirmó: “No vamos a ceder ante quienes siguen buscando reinstalar la lógica de la extorsión y la muerte en nuestras calles”.

Números de una gestión

El mandatario presentó una batería de estadísticas que dan cuenta de una baja sustancial en los índices delictivos: la provincia cerró 2024 con una tasa de homicidios de 4,83 cada 100.000 habitantes -la más baja desde el año 2000- y en lo que va de 2025, los homicidios descendieron un 11 % en comparación con el mismo período del año anterior. También se redujeron los heridos por armas de fuego (38,9 %) y los delitos predatorios en Rosario y Santa Fe (30 %).

Pullaro detalló que Rosario pasó de contar con 20 patrulleros activos a más de 280 en horario diurno, gracias al trabajo conjunto entre fuerzas provinciales y federales. El tiempo de respuesta del 911, que llegó a ser de 17 minutos, hoy ronda los 6 minutos en promedio. “Hoy el Estado está presente, con más móviles, más caminantes, más identificación en calle y más armas secuestradas”, remarcó.

Además, destacó los avances en la lucha contra el narcotráfico. Desde la sanción de la ley de microtráfico se desmantelaron 57 bunkers. “Atrás de cada búnker que derribamos, hay una familia que recupera algo de tranquilidad”, afirmó.

“Gobernar no es comentar, es resolver”, sentenció Pullaro, al tiempo que definió a su gobierno como “una organización para la acción transformadora”. Señaló que la clave de los avances está en el carácter del Estado: “Carácter para hacer cumplir la ley, para enfrentar a las bandas, para asegurar el funcionamiento de las instituciones”.

Sin triunfalismos, el gobernador admitió que aún “falta mucho”, pero insistió en que se ha iniciado un camino de recuperación institucional y de presencia estatal efectiva. “La confianza de la sociedad se recupera haciendo, cumpliendo compromisos, con austeridad y control”, concluyó.

Pullaro: “El método no es el ajuste, sino la eficiencia al servicio de la inversión y el progreso”

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó en su discurso el modelo de gestión basado en el orden, la austeridad y el control, no como fines en sí mismos, sino como pilares de una administración que prioriza la inversión pública, mejora la infraestructura y fomenta el desarrollo económico en un contexto nacional desafiante.

“El ahorro no es un objetivo; es el medio para liberar recursos y poder invertir en lo que verdaderamente transforma la vida de la gente”. Esa frase sintetiza el enfoque que el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, puso en un amplio tramo de su discurso en la legislatura, en la 143° apertura de sesiones ordinarias.

Con énfasis en lo que denominó “el método santafesino”, Pullaro remarcó que ordenar las cuentas públicas no significa paralizar el Estado, sino, darle la capacidad de acción para incidir positivamente en la vida de los ciudadanos. “Santa Fe está mostrando que es posible gobernar con seriedad, con transparencia y sin resignar obras ni políticas públicas, aún en un contexto adverso”, afirmó. El mandatario detalló que hay 1.740 obras, proyectos y convenios en marcha, abarcando desde infraestructura vial y educativa hasta redes de gas y renovación urbana. Entre ellas mencionó el nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé, el tercer carril de la autopista Rosario-San Lorenzo, la reactivación del Hospital Regional Sur en Rosario y la red de gasoductos que integrará a 45 localidades.

El destino del ahorro

El método también se plasma en la política educativa. El Gobierno tiene en ejecución y proyectadas 458 nuevas aulas como parte del plan “1000 Aulas”, y logró reducir los tiempos para la aprobación de intervenciones en infraestructura escolar de 10 meses a 2. “Pregunten en cualquier escuela cuánto tardaba un trámite FANI (Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas) antes y cuánto tarda ahora”, dijo Pullaro, destacando que ya se realizaron más de 5.990 intervenciones escolares.

En Salud, recordó que se lanzó el Fondo de Reparación de Efectores, con 129 proyectos para mejorar hospitales y centros de salud en conjunto con municipios y comunas. En paralelo, se consolidó la adquisición eficiente de medicamentos, logrando compras hasta 80% más baratas que el precio de venta al público y un ahorro de $132.000 millones. También se incorporaron 174 ambulancias en la mayor licitación de la historia.

En materia de seguridad, se inició la construcción de nuevas estaciones policiales, un edificio para el 911 y la cárcel de máxima seguridad “El Infierno”, lo que permitirá duplicar la cantidad de celdas construidas en los últimos 100 años. “En mejorar infraestructuras policiales y penitenciarias vamos a invertir más de $365.000 millones”, afirmó.

Pullaro remarcó también la implementación de herramientas tecnológicas para desburocratizar el Estado, como la plataforma “Timbó” y la firma digital, que permite seguir trabajando aun estando en tránsito por el territorio provincial.

El gobernador defendió las decisiones tomadas para ordenar áreas sensibles como educación, salud y empresas estatales, incluyendo la reforma previsional que redujo el déficit de la Caja de Jubilaciones. También se refirió a la política tributaria, con alivios a Pymes, comercio, hotelería y productores de hasta 300 hectáreas, y a la devolución de saldos a favor, algo “inédito” en la provincia.

La gestión provincial, subrayó, logró en 15 meses un ahorro cercano a 1 billón de pesos, producto de un resultado económico superavitario tanto en 2024 como en lo que va de este año. Ese fondo, dijo, es lo que financia la inversión pública y no significa un “ajuste”, sino una “gestión eficiente y transparente”.

En el plano productivo, se destacó una inversión de más de $ 59.000 millones en líneas de crédito para diversos sectores, $ 16.000 millones en infraestructura productiva y la ejecución de más de 5.700 cursos de formación laboral, alineando oferta educativa con el mapa productivo. Todo esto se complementa con la Ventanilla Única de Inversiones, que ya articula proyectos por más de 600 millones de dólares.

El valor de lo público

Pullaro también denunció el impacto del centralismo y el esquema de retenciones, a los que consideró “asfixiantes” para las economías regionales. “Desde Santa Fe decimos que este esquema ya no se soporta más”, remarcó, y exigió una política nacional que entienda al interior como motor productivo, no como fuente de recursos a expoliar.

Finalmente, el gobernador reivindicó el valor de lo público y la ética en la administración estatal: “Logramos ejecutar un plan de 1.500 millones de dólares en obra pública sin una sola sospecha. El problema no es hacer, el problema es robar”, lanzó y sentenció: “En Santa Fe hay construcción sin corrupción. Avanzamos, y el resto del país que antes nos miraba con piedad, ahora nos mira con atención”.

Pullaro: “Los santafesinos vamos a construir una provincia sin privilegios”

El gobernador de Santa Fe se refirió a futura Reforma de la Constitución provincial, durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. “Nuestra sociedad reclama cambios para una provincia más justa, sin privilegios y que funcione de manera sostenible”, sostuvo.

En el tramo final de la apertura del 143° período de sesiones ordinarias, el gobernador Maximiliano Pullaro puso énfasis en la Reforma Constitucional, que comenzará en el mes de julio. “El diseño institucional de nuestra provincia requiere modificaciones sustanciales que aseguren los cambios que nuestra sociedad necesita y reclama para una provincia más justa, sin privilegios y que funcione de manera sostenible para que el Estado afiance su legitimidad pública”, comenzó explicando el mandatario para luego afirmar que “esta apertura de sesiones quizá sea la última en hacerse un 1° de Mayo, porque estamos en tiempos de reforma constitucional”.

En esta línea, destacó “el trabajo de esta Legislatura por el amplio consenso logrado de todo el espectro político en ambas cámaras y por la labor expresada en los 10 proyectos que declaraban la necesidad de la reforma. Ante la evidente mayoría reunida a favor de una renovación normativa, impulsamos una reforma tras 63 años y con 30 años de mora ante Constitución Nacional de 1994. Una vez más, optamos por el cambio frente al inmovilismo. Nos toca cumplir con la responsabilidad que nos asignó el pueblo de Santa Fe y estar a su altura”.

Garantizar los cambios

“Tenemos una enorme oportunidad”, enfatizó Pullaro, para especificar que se trata de “una oportunidad de hacer una provincia sin privilegios ni poderes ilimitados donde ninguno de nosotros se esconda detrás de los fueros, ni pueda acceder a cargos sin tener su ficha limpia, ni se eternice en sus funciones. Una provincia donde la política no tenga el monopolio de la elección y remoción de jueces y fiscales”.

También remarcó que la Reforma es “una oportunidad de garantizar un Estado eficiente, que cumpla con metas de responsabilidad fiscal y empresas públicas equilibradas. La oportunidad de garantizar la seguridad como un derecho de nuestra gente y una obligación de los gobernantes, poniendo al ciudadano y a las víctimas en el centro de las políticas; y estableciendo marcos jurídicos que permitan un mejor control de lo que pasa en las calles, en las cárceles y dentro de nuestras fuerzas de seguridad”.

Luego sostuvo que es “la oportunidad de modernizar derechos como el de la educación, el de la salud y la cultura; y la protección a los sectores más postergados de la sociedad” al tiempo que destacó “la oportunidad de poner a Santa Fe a la vanguardia, incluyendo en la noción de ciudadanía las transformaciones que la digitalización trae a nuestra vida y al Estado”.

Pullaro concluyó este pasaje remarcando que estos tiempos de Reforma implican “la oportunidad de dar herramientas a los municipios para que desarrollen sus capacidades autónomas, cuidando la identidad provincial”; y que es “la oportunidad de abrir la democracia con nuevas instancias de participación cívica como la consulta popular u otorgando rango constitucional a institutos como la Defensoría del Pueblo o el Consejo Económico y Social.

Compromiso

Pullaro también instó a todos “a mirar hacia atrás para pensar en lo que avanzamos. Hoy nos resulta habitual salir a la calle y cruzar a la policía trabajando; nos resulta habitual que las escuelas estén abiertas todos los días; disfrutar espacios públicos con miles de vecinos y turistas compartiendo eventos culturales o deportivos que expresan lo mejor de nuestra identidad; que haya obras en una ruta santafesina o en cada pueblo o ciudad por más chica que sea”.

Sin embargo, el Gobernador indicó que “hacía mucho que tantas cosas no nos resultaban habituales al mismo tiempo y para qué tantas cosas buenas nos parezcan habituales hay un método llevado adelante por un equipo de ciudadanos comprometidos que integran el Gobierno. Un equipo que se dedica 24 horas del día a cumplir con el compromiso asumido aquí mismo cuando comenzamos la gestión, y que todos los días tiene cosas por corregir, mejorar y sumar. Juntos llegamos a este 1° de Mayo en una situación muy distinta”.

Finalmente, el mandatario convocó a “seguir trabajando, defendiendo cada uno sus ideas, pero no perdiendo nunca de vista que nuestro jefe, el pueblo santafesino, espera de nosotros mucho más. Espera que le demostremos que la democracia sirve porque es capaz de ofrecer soluciones. Tenemos una gran tarea por delante que es la de asegurarle a cada comunidad el derecho al progreso y a cada ciudadano el derecho a vivir mejor”.

Discurso Completo del Gobernador Maximiliano Pullaro