La justicia federal ordena detener la campaña sucia contra Caren Tepp

Un reconocido multimedio de Elortondo entre los intimados por el juez federal.

El Juzgado Federal de Santa Fe ordenó el cese inmediato de la difusión de contenidos falsos en redes sociales y medios de comunicación que vinculaban a la candidata a diputada nacional de Fuerza Patria, Caren Tepp, con mensajes apócrifos y manipulados digitalmente.

La resolución, firmada por el juez Aurelio Antonio Cuello Murua, se dicta tras la denuncia presentada por la propia candidata, quien advirtió sobre la circulación de publicaciones que alteraban imágenes de su cartelería de campaña, incorporando frases como “expropiar todos los campos”, atribuyéndole falsamente esas expresiones.

En su fallo, el magistrado sostuvo que la publicación “podría generar confusión en el electorado al momento de emitir su voto el día 26/10/2025”, y dispuso “el inmediato cese de la circulación de dicha información a Meta Platforms Inc., a Alejandro Fargosi, y a los medios Canal 48 Multimedios, Fm del 48, Fm Delta, Fm Conexión, Canal Streaming Artv48 y Noticias 48”.

El juez también hace referencia al dictamen del Fiscal General de Santa Fe, quien consideró que este tipo de acciones encuadra en el delito de “inducción del voto con engaños”, agravado por la proximidad de las elecciones generales.

Durante los últimos días, en el marco de la campaña electoral, se habían difundido en Instagram, Facebook y otros espacios mediáticos imágenes manipuladas y videos con propuestas falsas atribuidas a la lista de Fuerza Patria, entre ellas la mencionada expropiación de campos.

Desde el espacio político de Tepp advirtieron que se trata de una “campaña de desprestigio organizada”. En un comunicado señalaron:

“No es novedad que Milei está detrás de esto, ya lo hicieron en otras elecciones. Hay una campaña de noticias falsas financiada desde el gobierno nacional para manipular el voto y confundir a la ciudadanía. Lo hacen porque saben que podemos ganarles. La mejor respuesta a estos ataques la tenemos que dar el domingo en las urnas”.

Fallo completo del Juez Cuello Murua

Por su parte, Caren Tepp difundió un mensaje en sus redes sociales celebrando el fallo judicial y apuntando directamente al presidente Javier Milei:

“La justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei. Sí, lo que escuchaste. Esto es una gran noticia.

Lo veníamos diciendo. Milei daba por ganada la provincia de Santa Fe. Y cuando vio que nuestra lista crecía y se transformaba en una amenaza, organizó una campaña sucia masiva para mentir, difamar y decir cualquier cosa sobre mí.

(…) La justicia fue clara. Ordenó el cese inmediato de la circulación de todas esas mentiras porque consideró que era una estrategia para confundir al electorado e influir en su voto.

(…) Milei, ya lo dijo la justicia. Las batallas imaginarias que librás solo existen en tu cabeza. Ahora hacé lo que corresponde: borrá vos y todo tu ejército digital la campaña falsa con nuestras consignas.

De acá al domingo, no crean en nada de lo que vean en redes. Y si les llega algún mensaje o video trucho, reenvíen este video. No lo decimos nosotros: lo dice la justicia. Hay una campaña sucia en marcha con un solo objetivo, que no vayas a votar. Pero si todos y todas vamos a votar, esta pesadilla de Milei empieza a terminarse. Y lo que viene, empieza en Santa Fe.”

El fallo judicial constituye un precedente relevante en materia de integridad electoral y en la lucha contra la desinformación digital en períodos de campaña. La decisión, de cumplimiento inmediato, busca garantizar la transparencia del proceso democrático y evitar que la manipulación mediática condicione la voluntad popular.