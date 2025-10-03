¿Dónde voto? Consultá el padrón para las Elecciones 2025 a diputados nacionales

Ya esta habilitado el formulario para realizar consultas sobre los establecimientos y mesas de votación de los electores para el 26 de octubre.

Por primera vez en una elección nacional, se votara con una Boleta Única de Papel (BUP). Todos los ciudadanos argentinos a partir de los 16 años de edad tendrán el derecho de votar el domingo de 26 de octubre.

La Cámara Nacional Electoral habilitó un formulario donde los ciudadanos pueden consultar dónde votan y esta actualizado con la información de las mesas electorales y los establecimientos a los que tendrá que acudir la ciudadanía.

Cómo consultar el padrón electoral 2025

Para consultar el padrón electoral, solo hay que ingresar el número de DNI del elector, su género, el distrito donde vota y los números y letras que aparecen en el verificador. A continuación, se obtendrán los datos necesarios para el momento del sufragio: la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y de orden.

Cabe señalar que ninguna persona podrá votar si no figura en el padrón. Y, además de aparecer en el listado, es necesario que, al emitir el voto, valide su identidad frente a las autoridades de mesa con un documento cívico personal habilitado para votar.

También puede consultar el padrón electoral aquí.

La persona interesada en saber su situación debe ingresar el DNI, sexo y distrito.