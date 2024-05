Caído el Pacto de Mayo, el Socialismo le pide a Milei que abandone las imposiciones y convoque a un gran acuerdo nacional

El Partido Socialista (PS) es el único espacio político que se pronunció e hizo pública su postura tras el fracaso del acuerdo impulsado por Javier Milei, a través de un documento en el que señala: «¿Argentina necesita un pacto? Sí, pero no un contrato de adhesión como propone el presidente».

En el marco del 214° Aniversario de la Revolución de Mayo se da el fallido intento del ejecutivo por dejar sellado un acuerdo con gobernadores de todo el territorio, sujeto -como el propio Milei ha manifestado- a la aprobación de la Ley Bases que aún mantiene su debate en el Senado. Es así como desde el sector político presidido por Mónica Fein manifiestan que “un acuerdo nacional no puede estar sujeto a una ley, debe ser realizado abiertamente, de cara a la sociedad, y no en un salón en el que se reúnan apenas el presidente y los gobernadores. Un pacto no puede ser solo un pacto fiscal y mucho menos un pacto para el ajuste de la ciudadanía”.

“Efectivamente desde el socialismo estamos convencidos de que para resolver los graves problemas que atraviesa la nación hace falta un acuerdo. Pero uno muy diferente al que propone el Presidente”, aseguran. “Tenemos la vocación de construir un país más integrado, con mayores libertades pero también mayor equilibrio social, territorial, productivo y con empleo. Un país realmente federal. Una nación que priorice la educación, la salud, la igualdad de género, donde se proteja a las infancias -hoy inconcebiblemente encuentra a seis de cada diez niños en situación de pobreza-”.

El PS llama a convocar a un acuerdo nacional en un momento histórico, donde se encuentra tan cuestionada la política, proponiendo un pacto que revalorice la democracia, la igualdad y la justicia, apostando a una “reorientación de recursos, estrategias y dispositivos, no a una refundación. Un pacto que no sea entre políticos, sino de cara a la sociedad y que ponga a la política en la esfera que le corresponde: la de ser un servicio público”.