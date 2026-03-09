Villa Cañás vibró con la Feria Nacional de Artesanos 2026

Más de diez mil personas participaron durante el fin de semana de la 24ª edición de la Feria Nacional de Artesanos, que se desarrolló el sábado 7 y domingo 8 de marzo en el Predio Mirtha Legrand de Villa Cañás. El evento, organizado por la Municipalidad, reunió a 120 artesanos y emprendedores de la ciudad y de distintos puntos del país, además de una amplia agenda de espectáculos culturales y musicales.

Durante dos jornadas, vecinos y visitantes recorrieron los puestos ubicados sobre avenida 51, donde se exhibieron y comercializaron productos artesanales de diversos rubros. La propuesta también incluyó actividades recreativas, espacios gastronómicos y espectáculos artísticos que convocaron a familias de toda la región.

El cierre de esta tradicional fiesta popular estuvo a cargo de Los Totora, una de las bandas más reconocidas de la cumbia pop argentina. El grupo platense brindó un show que hizo cantar y bailar al público con sus principales éxitos, coronando una edición que volvió a mostrar una fuerte convocatoria.

Escenario con artistas locales y regionales

La programación artística incluyó presentaciones durante ambas jornadas. El domingo, antes del espectáculo central, se presentaron “Los Tres Maestros” La India Hernández, el trío integrado por Helena Balducchi, Nicolás Polidori y Pablo González, Brenda Miguel con un homenaje por el Día Internacional de la Mujer, el grupo de danzas Nendivei y la Academia Celeste y Blanco.

El sábado, en tanto, pasaron por el escenario Ritmos con Samy, Angelina Magorano, Stanly Mados con su tributo a Divididos, Nicolás Armayor y La Nueva Cumbia, ofreciendo un repertorio variado que acompañó el clima festivo de la feria.

Gastronomía y producción local

Durante la primera jornada también se desarrolló el programa “Sabores de Santa Fe”, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno provincial. La iniciativa incluyó presentaciones en vivo, módulos de showcooking y degustaciones de productos elaborados por emprendedores de Villa Cañás.

Entre las propuestas gastronómicas se destacaron carnes asadas a cargo de Flavio Sánchez, pastas preparadas por Claudia Llorenti, pickles del Taller Protegido Municipal “Ilusiones” y miel producida por Graciela Pereyra y Mario Negro.

Un espacio especial por el Día de la Mujer

El domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Dirección de Cultura municipal organizó el “Rincón de la Mujer”, un espacio dedicado a exhibir fotografías de mujeres influyentes que dejaron su huella a lo largo de la historia por su lucha, talento y compromiso.

La propuesta buscó generar un ámbito de reflexión y reconocimiento, destacando el rol de mujeres que marcaron y siguen marcando el camino para nuevas generaciones.

Trabajo conjunto de instituciones

La feria también contó con juegos para niños y un amplio servicio de buffet a cargo de los clubes Sportsman, Studebaker e Independiente, instituciones que trabajaron de manera conjunta durante todo el evento.

Desde la Municipalidad agradecieron “a todos los artesanos y emprendedores que nos acompañaron; a los artistas que participaron de los espectáculos; a los trabajadores municipales por el gran trabajo realizado durante el fin de semana; a las instituciones deportivas y especialmente a toda la gente que disfrutó de las dos jornadas de la feria”.

Con una convocatoria masiva y una programación que combinó cultura, producción y entretenimiento, la Feria Nacional de Artesanos volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario cultural de Villa Cañás.